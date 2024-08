“No la había visto”: Isaac Moreno ignoraba que Galilea Montijo era famosa antes de ser su novio (Fotos: Instagram/@isaacmoreno/@galileamontijo)

En medio de la gran noticia que dieron Galilea Montijo e Isaac Moreno sobre ampliar su familia con una bebé que ya están ‘intentando lograr de forma natural’, algunos fans de la presentadora de Hoy se han mostrado impactados al conocer detalles sobre cómo se conocieron el español y la mexicana, resaltado el hecho de que él ignoraba que ella era muy famosa.

Durante una reciente entrevista que le hizo la revista de sociales CARAS, el originario de Santa Cruz de Tenerife, España, aseguró que no sabía quién era su ahora pareja y que desconocía por completo que se trataba de una de las mujeres más importantes de la televisión en México.

“No sabia quién era, no la había visto en mi vida, pero de ahí empezamos a coincidir en más eventos y empezamos a hablar y a ver que teníamos cosas en común. Sé que al estar con Gali, la gente me va a ver, así que con el tiempo he estado soltándome poco a poco”, inició el famoso.

El modelo español que ahora busca convertirse en papá junto a la conductora de ‘Hoy’ además ventiló cómo se conocieron y enamoraron (Instagram: @galileamontijo)

Sin embargo, ahora que ya sabe que anda con la conductora de Hoy y La Casa de los Famosos México en Televisa, el panorama es completamente diferente para Isaac Moreno.

Isaac Moreno reacciona a presunto trabajo que Galilea Montijo le consiguió en Televisa

Durante la misma charla en dicho medio, el español negó que Galilea Montijo sea un conductor entre sus actuales proyectos laborales y lo que realiza cuando está en el país, pues se llegó a rumorear que incluso la presentadora había metido a Isaac Moreno a diversos programas o reality de Televisa.

Asegurando que él sí ha rechazado programas de telerrealidad no solo en México, sino en muchos más países, Isaac Moreno reforzó su discurso sobre su trabajo individual y el respecto que junto a Galilea Montijo cada uno está construyendo sus carreras laborales de forma individual.

“Me han etiquetado en Instagram y se asegura que voy a entrar a la tele o que incluso ya tengo trabajo en Televisa, pero no conozco la empresa, no he ido nunca. Incluso he rechazado realities en Italia, en España y en México. Yo hago otras cosas. Tengo mis proyectos”, Isaac Moreno en CARAS.

Foto:cuartoscuroe intagram

Sobre las críticas que ello genera, el novio de Galilea Montijo agrega:

“Tengo 43 años, no tengo 20, no soy un chavocho (jovencito). Obviamente ella gana más que yo, pero yo también trabajo, hago mis campañas, e incluso también ayudo a mis padres, pero entiendo que el chisme es lo que le gusta a la gente, y más si se trata de una famosa que sale con un desconocido”, finalizó.