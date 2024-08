“Horrible y asqueroso”: Salvador Zerboni condena ataques contra Mariana Echeverría en programas de televisión

(Instagram)

Después de que Mariana Echeverría salió de La Casa de los Famosos México 2024 tuvo que asistir a diversos programas de televisión para hablar sobre su participación. No obstante, en la mayoría de las entrevistas, la artista fue confrontada por los y las conductoras respecto a las actitudes que tuvo en el programa.

Dos de los matutinos que más dieron que hablar fueron Hoy y Cuéntamelo Ya!, donde las presentadoras fueron frontales con Mariana y la cuestionaron sobre ciertas agresiones por las que fue señalada en en reality de Televisa y también de aseveraciones que dijo durante la transmisión 24/7.

Ahora, Salvador Zerboni se posicionó sobre toda esta controversia y condenó que se le tratara mal a Echeverría durante sus participaciones en estos shows de televisión. De igual manera, el actor envió un mensaje a los periodistas y conductores.

La conductora fue confrontada por Andrea Escalona, Galilea Montijo y Andrea Legarreta por divulgar rumores falsos sobre el ambiente laboral en el matutino. (@marianaecheve)

¿Qué dijo Zerboni de Mariana Echeverría?

Fue a través de una transmisión en vivo de sus redes sociales donde el famoso aseguró que quedó muy sorprendido de todo lo que observó en televisión.

“Una señora que le urge llamar la atención para ser panelista de La Casa de los Famosos, también vi a otros muchachos que no conozco sus nombres en otro programa y dije: ‘Ay, güey, ¿qué le pasa a la gente?’ Yo en mi TikTok puedo hacer lo que se me de la gana, pero en una plataforma, en una televisora hablar de esa manera y usar una televisora para dar tu punto de opinión tan horrible y asqueroso, no, señor”, señaló en primera instancia.

Zerboni comentó que, desde su punto de vista, este tipo de programas deberían ser meramente informativos.

Mariana Echeverría vuelve a ser 'humillada' en televisión nacional pero ahora en Cuéntamelo Ya (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Los programas, matutinos y noticieros están hechos para dar información, no para opinar y dar violencia al espectador. La violencia que se crea adentro (del programa) esté bien o mal es en su concurso”, comentó y añadió:

“Nosotros, espectadores, cuidado (...) utilizar esa plataforma para decir tanta mamad*, los productores no deberían permitir eso de explayarse de una forma tan burda, amenazando, diciendo palabras que no son ciertas, que si vulgra, misóginos, están jugando dentro y ahí hacen sus pendejad*s, pero de eso a que los juzguen como si fueran Jesucristo super estrella tengan cuidados”.

De igual manera, el famoso aprovechó para mandar un breve mensaje a las personas de los medios de comunicación.

“La gente que está afuera sí está escuchando al periodista, al conductor y tú periodista tienes la obligación de ser profesional y dar las noticias como son, porque finalmente no puedes acompañar una noticia con un tono de violencia”, puntualizó.