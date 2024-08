Ferka responde a las constantes comparaciones con Mariana Echeverría y su actitud en La Casa de los Famosos México

La conductora de "Venga la Alegría, Fin de Semana" respondió a las comparaciones que ha recibido con Mariana Echeverría Crédito: Cuartoscuro/IG-marianaecheve

La participación de Mariana Echeverría en La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar pese a ser la cuarta eliminada del reality show de Televisa. Debido a que se convirtió en la habitante menos querida del público, no pudo evitar ser comparada con María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka.

Durante la primera temporada de la casa más famosa de México, los habitantes más queridos fueron el ‘Team Infierno’, mientras que entre las celebridades más odiadas se encontraba Ferka, actual conductora de Venga la Alegría, fin de semana.

Con el estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, usuarios en redes sociales comenzaron a comparar las actitudes de ambas famosas; sin embargo, María Fernanda no estuvo de acuerdo y habló sobre el tema en un live, donde mencionó que no existía punto de comparación entre ellas.

Qué dijo Ferka sobre las comparaciones con Mariana Echeverría

A través de sus cuentas oficiales, Ferka había dejado ver que se mantenía al tanto de lo que ocurría en La Casa de los Famosos México, pues anteriormente también habló sobre la “doble moral” que veía de algunos de sus excompañeros de reality.

Sin embargo, no fue hasta un reciente live cuando las comparaciones con Mariana Echeverría se volvieron el tema central de la conversación. Todo ocurrió cuando Ferka se percató del comentario de uno de los internautas, en el que decía: “Ya te quitó el trono Mariana Echeverría”, a lo que respondió: “No sé si el trono, pero que aguante vara, que les toque disfrutar el éxito de ‘La Casa de los Famosos México’, para bien o para mal. Que gocen estar en la boca de todos. Yo amo y abrazo todos los proyectos, de todo se aprende.”

Por otra parte, también aseguró que durante su participación en el programa de Televisa se mostró tal cual es, y nunca intentó caerle bien a nadie. “No intento caerle bien a la gente tampoco. Así soy en mi vida, así me mostré en el reality. Si soy mamona (...) y prefiero ser así a ser una mala persona. Me explico, pero jamás me pelearía por un mango, que además ni está dentro del presupuesto, que es un regalo de una fiesta”, aseguró.

Finalmente, se mostró sorprendida por las comparaciones con Mariana Echeverría, pues cada una ha construido una carrera diferente. “Cada quien tiene sus carreras, sus personalidades, sus buenas o malas decisiones, porque también las he tenido, porque hemos tenido errores. Pero me han llegado una cantidad de comparaciones con Mariana que ha sido brutal, y les digo, me parece una diferencia abismal, brutal.”