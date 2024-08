Socio del Cártel de Sinaloa demanda al rapero estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs

Sean Combs ha enfrentado múltiples acusaciones de violencia y acoso, incluyendo agresión sexual y abuso físico (Foto: EFE/Guillame Horcajuelo)

En los últimos meses, el rapero estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs se ha visto envuelto en una polémica debido a las diversas acusaciones que enfrenta por violencia y acoso. Ahora, un presunto socio del Cártel de Sinaloa ha demandado al magnate del hip-hop por haber afectado su reputación criminal en las calles de Nueva York.

El demandante es Alfredo P. González, ciudadano de Colorado vinculado al Cártel de Sinaloa que actualmente se encuentra recluido en el Centennial Correctional Facility de Canon City.

La demanda fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra el rapero de 54 años de edad y su emporio empresarial Bad Boy Entertainment, creado en 1994. González alegó haber sido difamado por Combs y exigió un pago de USD 666 mil (equivalentes a poco más de un millón 290 mil pesos) por daños y perjuicios.

En la demanda consultada por Infobae México se indica que González se identificó a sí mismo como un integrante del Cártel de Sinaloa que operaba en Nueva York. El 5 de mayo de 2021, dicho individuo recibió una llamada telefónica de una persona que dijo ser un “socio comercial” del músico y productor neoyorquino.

Sean "Diddy" Combs ha ganado cuatro Premios Grammy a lo largo de su trayectoria musical (Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP, archivo)

“El socio comercial le dijo al demandante que Combs ‘estaba queriendo establecer algunos tratos comerciales con el Cártel de Sinaloa’”, se lee en la demanda. Ante ello, González respondió que él siempre estaba dispuesto a hacer tratos “con los ricos por drogas”.

Pero no eran sustancias ilícitas lo que Combs buscaba. Lo que el intérprete de I’ll be missing you solicitaba eran “algunas jóvenes” para una fiesta en Nueva York. La petición no fue aceptada por González, quien argumentó que el Cártel de Sinaloa no traficaba sexualmente con menores de edad.

El socio comercial le dijo al demandante que no había de qué preocuparse, ya que nadie en Nueva York se metía en los asuntos de Combs. Sin embargo, González volvió a declinar la oferta bajo la excusa de que “no había dinero” en el tráfico sexual.

El mismo socio le advirtió a González que estaba cometiendo un “gran error” por no aceptar la oferta y terminó la llamada. Tiempo después, González fue contactado de nuevo y le hicieron la misma petición. Para convencerlo, le indicaron que podía ir a la fiesta para ver “los espectáculos que organizaban”.

Sean Diddy Combs fue demandado por difamación por un miembro del Cártel de Sinaloa ( Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

De nueva cuenta, González se negó y advirtió que ni él ni el Cártel de Sinaloa querían saber sobre los actos sexuales de Combs. “El socio comercial le dijo entonces al demandante ‘que podía hacer de su vida un infierno por el poder que tiene en las calles’”, se explica en la demanda.

González señaló que tras lo ocurrido, Combs comenzó a difamarlo y, a consecuencia de ello, perdió todos sus contactos comerciales en Nueva York, lo que resultó en una significativa pérdida de dinero.

“El demandante parece alegar que los demandados le han perjudicado en relación con su negocio de contrabando y venta ilegal de drogas difamándole”, se indica

No obstante, dado que el negocio de González era ilegal, su demanda fue desestimada. El pasado 12 de agosto, la jueza del distrito de EEUU, Laura Taylor Swain, dio a conocer las razones por las que las acusaciones del demandante carecían de legitimidad.

Desde noviembre de 2023, al menos ocho personas han presentado demandas formales contra Combs, (Foto: Anthony Behar)

Se argumentó que un tribunal puede desestimar una demanda cuando carece de base discutible o cuando los actos descritos son “frívolos”, es decir, que las alegaciones son infundadas y no están basadas en una teoría jurídica.

Además de que en la demanda de González no hay fundamento jurídico, se indicó que los presuntos daños y perjuicios en su contra carecían de fundamento y no se podían subsanar con una enmienda.

“El demandante, sin ningún fundamento jurídico, parece alegar difamación contra los demandados, solicitando daños y perjuicios derivados del perjuicio sufrido por su negocio ilegal de contrabando y venta de drogas, causado por la supuesta difamación porque se negó a organizar el tráfico sexual de menores para los demandados, incluyendo lo que parece ser tráfico sexual internacional. Dado que no hay bases legales aparentes para ninguna de estas reclamaciones, el Tribunal desestima las reclamaciones del Demandante por frívolas”, se resolvió.

La demanda contra Combs fue dada a conocer en una nota publicada por News Nation, ante la cual reaccionó el rapero 50 Cent, quien en una historia de Instagram (que posteriormente fue eliminada) expresó: “Ok, lo he visto todo. Qué demonios está pasando aquí”.

50 Cent se encuentra produciendo una serie documental sobre Combs titulada Diddy do it?, la cual ha fue adquirida por Netflix. El proyecto audiovisual retomará las acusaciones en contra de Sean Combs que han surgido desde 2018 (el pasado mes de mayo se presentó una octava demanda contra el rapero por agresión sexual).

Entre las demandantes se encuentran ex parejas del rapero, como la cantante de R&B Cassandra ‘Cassie’ Ventura, quien fue agredida físicamente por el productor musical en 2016, cuando eran novios.