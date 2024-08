Senadora del PRI niega negociación de Alito Moreno con Morena sobre la reforma al Poder Judicial

Senadora del PRI salió en defensa de Alito Moreno y negó apoyo a la reforma al Poder Judicial (Foto: PRI/Prensa)

Paloma Sánchez, senadora electa por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), negó que Alejandro Alito Moreno esté negociando con miembros de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

La legisladora afirmó que no son más que rumores los señalamientos que apuntan a que el líder priista busca que Morena garantice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valide su reelección a cambio que la bancada del PRI vote a favor de la reforma.

Según sus palabras, en el círculo cercano a Moreno no se ha discutido la posibilidad de apoyar la iniciativa de Morena.

“Yo me considero una persona cercana al equipo del presidente (del PRI) y eso nunca ha sido ni siquiera un comentario. Al contrario, desde el PRI siempre hemos sido muy firmes en que como está ahorita la reforma que está proponiendo Morena nosotros estamos en contra”, expuso este 21 de agosto en un encuentro con medios de comunicación.

Paloma Sánchez sentenció que apoyar la reforma de Morena es un tema que no se ha mencionado en el círculo cercano a Alito Moreno (Foto: Twitter/palomaSnchez)

Al ser cuestionada específicamente en relación a las supuestas reuniones con Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, aseguró que no tiene conocimiento sobre ellas y que no está involucrada en el asunto.

Sumado a ello, sostuvo que en su momento el PRI celebró los foros de discusión de la reforma al PJF. Sin embargo, debido a que esto no significó un cambio a la propuesta, están en contra de su aprobación.

“Para nada, yo no tengo esa información, yo no estoy hablando con nadie. Al contrario, he sido muy firme, sigo apoyando estas manifestaciones. Nosotros hemos hecho un llamado, festejamos incluso cuando se hicieron estos foros y al final vimos que no hay ningún cambio”, refirió.

Sobre la supuesta negociación de Alito Moreno con Morena

Diversos reportes periodísticos apuntan a una posible negociación entre Alito Moreno y el partido político en el poder, entre ellas Leticia Robles de la Rosa, quien sostuvo que expriistas señalaron que posiblemente la indiferencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF ante la releeción del priista como presidenta nacional del Revolucionario Institucional es la “moneda de cambio” para que su bancada apoye la reforma de Morena.

A Robles de la Rosa se suma el columnista Salvador García Soto, quien incluso mencionó que posiblemente Alito Moreno negoció con Adán Augusto López algunos beneficios adicionales para que el PRI mantenga una buena posición en el Senado tras perder fuerza con los resultados de las más recientes elecciones.