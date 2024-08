Claudia Sheinbaum defiende a Delfina Gómez tras ser confrontada por vecino de Chalco: “No es fácil solucionar el problema”

La jefa de Gobierno felicitó a Delfina Gómez(Twitter/@Claudiashein)

Este miércoles, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mostró su apoyo a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, luego de que durante su primera visita al municipio de Chalco ―asolado por fuertes inundaciones de aguas negras― fuera confrontada por un vecino que aseguró que “el PRI robaba, pero daba soluciones”.

En conferencia de prensa, encabezada como de costumbre desde su casa de transición, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México defendió a la mandataria mexiquense sin dudarlo y aseguró que está haciendo un gran esfuerzo por ayudar a la población.

“Siempre vamos a apoyar a Delfina. Es una mujer honesta, de convicciones y está ahí, bien podría no haber ido y decir es un problema de los habitantes de Chalco. Está ahí, está atendiendo, no es fácil solucionar el tema, pero hay que dar todos los apoyos”, declaró.

Más de 600 familias en Chalco reciben apoyo del gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, tras las fuertes inundaciones que aún persisten en la zona. (Cortesía Gobierno del Estado de México).

Al ser cuestionada directamente sobre las declaraciones del hombre que la encaró, señaló que no pueden utilizarse para caracterizar toda la actuación del gobierno del Edomex.

“No me parece que deba usarse esta opinión de un ciudadano, muy respetable. Desconozco en particular porque no fueron los primeros días (de la inundación), pero está ahí, es lo importante”, agregó.

Por otra parte, la presidenta electa indicó que es muy fácil criticar sin información, pero aseguró que durante el casi año al frente del Estado de México ha hecho un “Muy buen trabajo”.

“La vamos a apoyar cuando lleguemos (al gobierno federal)”.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una conferencia de prensa en Ciudad de México. (REUTERS/Henry Romero)

¿Qué ocurre en Chalco?

Desde inicios del mes de agosto, las y los habitantes de Chalco han padecido intentas lluvias y serias inundaciones en gran parte de la zona oriente del municipio. Actualmente más de una decena de casas permanece bajo aguas negras que, además de producir olores intensos, son un foco de peligro para la salud de cualquier persona.

A 18 días del inicio de las inundaciones, Gómez Álvarez decidió visitar el municipio durante la tarde del 20 de agosto.

Tras recorrer a pie parte de las colonias afectadas y escuchar las peticiones de varios vecinos, la gobernadora prometió continuar atendiendo la problemática. Sin embargo, un hecho robó la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Durante su recorrido, un simpatizante de Morena reclamó a la mandataria estatal por la falta de una solución rápida, e incluso aseguró que el PRI ya habría resuelto el asunto.

“Yo trabajo en una cocina, yo le pagué a mis compañeros para que votaran por Morena. ¿Y qué han hecho? El PRI, que es más rata que ustedes, hacen la solución”, se le escucha decir en una grabación compartida por La Silla Rota.

Chalco, uno de los municipios del Edomex más afectados por la lluvia. (Cortesía Gobierno del Estado de México).