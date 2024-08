Shanik confronta a Mariana Echeverría por la broma de Adrián Marcelo sobre su hijo muerto: “Tú estabas ahí” | VIDEO

Shanik confronta a Mariana Echeverría por la broma de Adrián Marcelo sobre su hijo muerto. (ViX)

Tras la salida de Mariana Echeverría del La Casa de los Famosos México 2024 este pasado domingo 18 de agosto, la conductora fue encarada por Shanik Berman durante una trasmisión en vivo en redes. Junto a ellas estaba Pablo Chagra, el conductor del programa en redes sociales quién le dijo a Mariana que no le habían tocado “las de Adrián Marcelo”, y le dijo a Shanik que le contara lo que le dijeron a ella.

“Mariana estaba presente, cuéntale lo que dijo Adrián Marcelo”, dijo Chagra. Shanik comentó la broma sobre su hijo muerto y cómo todos en el cuarto Tierra se partieron de risa. La cara de Mariana cambió a total seriedad y comentó lo siguiente:

“Sí señora. Pero que no te debe de afectar de una persona así. Tu sabes lo que tienes, lo que vales y de quién agarrar las opiniones y de quien tomar algo bueno”, dijo Mariana.

(Captura Vix)

Shanik le contestó insistiendo: “Tú estabas ahí”. Mariana, visiblemente desencajada y nerviosa, respondió:

“A lo mejor [estaba presente] es que no comparto su punto de vista y creo que me fui, o no sé si me quedé, pero hay muchas cosas que no compartía de él, pero era de mi cuarto y yo no lo escogí, me tocó la bola y me tocó ese cuarto y fui leal y me aguanté ahí”, dijo.

“¿Pero si lo veías como un líder?”, le preguntó Pablo Chagra y ella respondió que “no”.

¿Cuál fue la “broma” de Adrián Marcelo?

Shanik Berman se convirtió en la segunda eliminada del reality show, tras caer en la estrategia del youtuber regiomontano. (LCDLF México, Facebook)

Después de su eliminación, Shanik Berman asistió a la gala del 5 de agosto, donde descubrió la otra cara del Cuarto Tierra, liderado por Adrián Marcelo. La producción transmitió una compilación de los ataques en su contra, y allí destacó la despiadada broma de Marcelo sobre su hijo fallecido, Daniel.

Marcelo, en una conversación con sus compañeros, dijo: “Le dije: ‘aquí pongo mi línea y no me vuelvas a preguntar, gracias’. Nada más le vi la cara, nos quedamos solos y me dijo: ‘Te juro por mi hijo que está muerto que no te voy a nominar’ y le hice el mismo pacto, pero lo chido es que yo no tengo un hijo muerto”. Este comentario desató carcajadas entre sus compañeros de cuarto, en donde Mariana Echeverría estaba presente, pero indignó profundamente a Berman.

Las dos participantes de 'La Casa de los Famosos' descubrieron la realidad del cuarto Tierra. Crédito: X@AndreaBarcenass

Tras escuchar esto, Berman expresó su dolor y enojo ante las cámaras del programa. En su racción inmediata aseguró que habría terminado su amor hacia el participante regiomontano.

“El amor nunca muere de causas naturales, te lo asesinan y este maldito me lo asesinó a puñaladas. Hay veces que el duelo tarda mucho, pero mi duelo con él es de microondas. Que se vaya mucho a la fregada. Me usó y yo la más bruta en todo el universo”, asentó.