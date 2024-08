Qué pasó en la Línea 6 del Metro CDMX: suspendieron el servicio de El Rosario a Instituto del Petróleo

Falló la Línea 6 del Metro CDMX y usuarios se quedaron varados (X/ @_lasultana)

Usuarios de la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se vieron afectados en su traslado por fallas en la Línea 6. Este lunes 19 de agosto la ruta que va de El Rosario a Martín Carrera presentó averías, por lo que generó contratiempos de más de 30 minutos.

Cerca de las 20:10 horas de este lunes, diversos usuarios empezaron a compartir en redes sociales el tiempo que llevaban esperando un andén, pues no transitaba ningún tren en ambas direcciones, escenario que generó el descontento del público usuario.

A pesar de que personal del STC Metro procuró atender la situación de manera inmediata, los contratiempos generaron que se hiciera una larga fila de usuarios en el transbordo de El Rosario.

Por medio de redes sociales, diferentes personas reportaron que fueron desalojados de un vagón en la estación Instituto del Petróleo, por lo que en la terminal de El Rosario se hizo una larga fila de espera. Debido a la hora, empezó a aglomerarse una gran cantidad de usuarios en los andenes de espera.

Según algunos testigos, superaron los 40 minutos de espera, además, las autoridades no les daba información sobre lo que estaba ocurriendo.

Comentarios como “Línea 6 estación Lindavista más de 20 minutos detenidos qué pasa @MetroCDMX no es posible avisen para tomar una mejor u otra opción”, “muy lenta la estación del Rosario a Martín Carrera 20 min y no pasa el metro”, “¿Qué pasa en la línea 6? Media hora en El Rosario y no llega!!!!!!?”, y “Línea 6 @MetroCDMX pésimo servicio”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.

¿Qué pasó en la Línea 6 del Metro CDMX?

En cuanto personal del STC Metro tuvo conocimiento de la situación, realizó maniobras para recuperar el servicio de la Línea 6, según publicaron en redes sociales, trabajadores STC tuvieron que bajar a la zona de vías para una revisión.

Al inicio informaron que la marcha sería lenta, mas no que iban a suspender el servicio. Conforme pasaron los minutos, el personal del STC Metro tuvo que suspender operaciones de la Línea 6 de la estación Instituto del Petróleo a El Rosario en ambas direcciones.

La Línea 6 es la sexta línea de la red que conforma el Metro de Ciudad de México. Tiene 11 estaciones a lo largo de sus 13.95 km, la mayoría de forma subterránea. 11.43 km se usan para el servicio de pasajeros y el resto para maniobras (metro-cdmx.com.mx)

“Buena noche. Se realiza revisión en zona de vías de la línea 6, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizara el servicio. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, publicaron.

Debido a que las maniobras se alargaron y aumentó el número de usuarios en la terminal El Rosario, el Metro CDMX reportó que el servicio sería suspendido, así que implementaron unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) para auxiliar con el traslado de pasajeros.

Esta decisión la informaron cerca de las 21:00 horas, por lo que la aglomeración de usuarios ya era mayor. Por un momento no se dio servicio de El Rosario a Instituto del Petróleo, las estaciones afectadas fueron El Rosario, Tezozómoc, Azcapotzalco, Ferrería/ Arena Ciudad de México, Norte 45, Vallejo e Instituto del Petróleo.

“Unidades de @RTP_CiudadDeMex apoyan el traslado de usuarios de la estación El Rosario a Instituto del Petróleo por ambos sentidos. El servicio es provisional de Instituto del Petróleo a Martín Carrera de la Línea 6. Personal del sistema labora en zona de vías para reanudar la circulación en su totalidad”.

Fue hasta las 21:07 que el STC Metro pudo normalizar el servicio.

“Se normaliza el servicio en todas las estaciones de la Línea 6, después de realizar revisión de la zona de vías. La circulación de los trenes es continua. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, publicaron.