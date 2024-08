Esta podría ser la razón por la que Mariana Echeverría “odia” a Briggitte Bozzo

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta expulsada del programa (@marianaecheve)

Mariana Echeverría, una de las ex participantes del reality show La casa de los famosos México, ha causado revuelo por su actitud hacia Briggitte Bozzo, actriz venezolana también miembro del programa de Televisa.

Este antagonismo parece tener raíces más profundas de lo que se ha visto en pantalla. Echeverría confesó en una conversación con sus compañeros del reality una declaración que dejaría ver que su desagrado por Bozzo surgió por celos relacionados con su esposo, el futbolista Óscar Jiménez.

Desde que comenzó el programa, el desdén de Mariana Echeverría hacia Briggite Bozzo ha sido evidente. Echeverría ha llegado a referirse a la joven de 22 años con apodos ofensivos, a gritarle, ignorarla, y en ocasiones, a negarle la comida o servirle porciones muy pequeñas. Este comportamiento ha llamado la atención de los espectadores y generó críticas en las redes sociales.

Usuarios en redes la critican (Tiktok xime_echeve)

Un incidente en particular exacerbó la tensión. Durante una cena, Echeverría sirvió camarones a Bozzo sin saber que esta era alérgica, lo que le causó una reacción alérgica severa a la actriz de Silvana sin lana.

En lugar de mostrar compasión, Echeverría rechazó cualquier sentimiento empático y comentó desfavorablemente sobre la situación, llegando incluso a expresar que quería que Brozzo estuviera “fuera de este mundo”. Esta declaración provocó gran indignación en las redes sociales.

“¿A tus 22 años no sabes que eres alérgica? Por eso yo la quiero fuera... pero de este mundo”, dijo Mariana.

La explicación de Echeverría sobre sus acciones habría revelado que su actitud tenía un origen específico: su esposo, Óscar Jiménez, le había comentado antes de que ella ingresara al reality que su personalidad probablemente chocaría con la de Bozzo.

El incidente del mango generó muchos memes contra Mariana (Foto: RS)

Jiménez y Bozzo se seguían mutuamente en redes sociales, lo que llevó a Echeverría a cuestionar las razones detrás de esta suposición.

En una de las pláticas intensas con sus compañeros en el programa, Echeverría manifestó su incomodidad y celos, señalando que veía a Brozzo como alguien que buscaba atención de manera constante. Comentó que le diría abiertamente “creo que en tu casa te gusta la atención... un día estás arriba y otro estás abajo”, haciendo alusión a una supuesta falta de humildad de la actriz venezolana.

Oscar Jiménez y Mariana Echeverría con su hijo. El futbolista y Briggitete ya se seguían en redes sociales (Instagram)

“No lo aguanto, no lo aguanto, te lo juro por qué yo no entiendo, o sea, y veo que se restriega, pero bueno, deja que me toque un pinche posicionamiento, deja que me salve y le voy a decir ‘creo que en tu casa te gusta la atención...un día estás arriba y otro día estás abajo... Le dije ‘tus festejos de resfriada en la cara creo que son falta de humildad, no hombre, me la voy a reventar porque ya... que me dijo mi esposo, me dijo ‘vas a chocar un chingo con ella y desde el principio, nada más la dejamos crecer, o sea, no’”, expresó en esa plática que tuvo con sus compañeros en el reality.