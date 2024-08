Así es como Emma Coronel explotó el estereotipo de ‘buchona’ en su debut en la actuación, según expertos

Emma Coronel cumplió su sueño de ser modelo. (Youtube/Mariel La Abogada)

El 8 de agosto de 2024, Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, hizo su debut como modelo y actriz en el video musical de La Señora, un corrido que relata diversos episodios de su vida actual.

Durante una entrevista en Univisión previa al estreno del videoclip, Coronel Aispuro habló de la canción como una expresión de sus aspiraciones después de haber pasado poco menos de tres años en prisión.

A lo largo del metraje, Coronel Aispuro ostenta elegantes trajes y conjuntos en color blanco y rojo, recorre los pasajes de una lujosa mansión y monta un distinguido caballo. Todo mientras su abogada y amiga, Mariel Colón Miró, interpreta los versos de la composición.

“Golpes le ha dado el destino, pero los ha soportado, mucho le ha dado la vida, pero también le ha quitado. La más prestigiadas marcas la quieren tener de socia, les va a ser algo difícil y no es que sea batallosa, ¿qué le interesa la luz del sol cuando ya de ella goza?”, se escucha en la canción mientras Emma Coronel simula estar en una reunión con importantes empresarios.

“Una cintura chiquita y unos ojos primorosos, cerebro pa’ los negocios, voz fuerte pa’ los mañosos. Nomás con el chaparrito cambia a modo cariñoso”, canta Mariel Colón en los segundos posteriores.

En un reciente texto colaborativo para Insight Crime, Marley Markham y la periodista Deborah Bonello plantean que el video y la canción pretenden ser una expresión de empoderamiento femenino, pero se basan en los estereotipos de género “que han dominado durante mucho tiempo en la cultura del narco en América Latina”.

En una reciente entrevista, Emma Coronel rechazó la posibilidad de participar en algún reality show y aseguró que la libertad es "lo más bonito". (IG: Mariel Colón)

Sobre el mismo tema, Bonello expuso en su libro Narcas: the secret rise of women in Latin America’s cartels que en lugares como Sinaloa, debido al histórico asentamiento de grupos criminales, los capos son percibidos por la población como arquetipos, mientras que sus parejas se ostentan una estética “buchona” como el estándar de belleza femenina.

Este estilo, explican Bonello y Markham, “es un término utilizado para describir a las mujeres que mantienen una relación romántica con narcotraficantes, promueven la extravagancia y un aspecto físico que solo puede conseguirse mediante la cirugía estética”.

Bajo la misma narrativa, ambos especialistas advierten que Emma Coronel se habría aprovechado de las expectativas que pesan sobre las mujeres en la concepción machista y binaria del género que predomina en la sociedad mexicana. “Lo ha convertido en su marca personal”, sostienen en el análisis para Insight Crime.

“Coronel es considerada por muchos una gurú de la vida y un ícono de la moda [...] Los estándares de belleza poco realistas promovidos por su estética buchona son venerados y promovidos agresivamente en las redes sociales”, agregan Bonello y Markham.

Sumado a ello, Karina García-Reyes, académica de la Universidad de West England, compartió para la y el experto en temas de seguridad que “la capacidad de explotar estos estereotipos también puede entenderse como una forma de emprendimiento en el contexto del mundo del narco”.