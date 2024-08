Internautas celebraron con memes la eliminación de Mariana Echeverría de LCDLFM

Tras diversos roces y discusiones dentro de La Casa de los Famosos México 2 la conductora de televisión se convirtió en la cuarta eliminada. (Captura de pantalla YouTube El 5)

El domingo 18 de agosto en La Casa de los Famosos México 2 se llevó a cabo la cuarta gala de eliminación. Esta vez fueron cuatro habitantes que se encontraban en peligro de salir, 3 del equipo Mar: Mario Bezares, Arath de la Torres y Briggitte. Y solamente Mariana Echeverría del cuarto Tierra.

Tras fuertes posicionamientos, los integrantes fueron convocados a la sala de nominados para dar a conocer a quién se salvaba. Arath fue el primero en regresar a La Casa y la segunda fue Briggitte, dejando de esta manera a Mariana y a Bezares. Quienes ingresaron al mecanismo giratorio para quedarse o abandonar para siempre el reality show.

Finalmente Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta expulsada de LCDLFM, mientras que Mario Bezares regresó con su esquipo Mar para celebrar su victoria esta semana.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Minutos después de abandonar La Casa, Mariana se presentó en la post gala para conectarse y despedirse de sus compañeros que continúan en la competencia. “Primero que nada no se pongan tristes, equipo Tierra. Les dije que yo afuera me iba a encargar de contar la verdadera historia de las cosas que no se ven, lo voy a hacer. Hay que tener cuidado con alguien que no sé quién, ya lo investigaré de cuarto Tierra que está llevando información, seguramente ustedes ya lo saben. Mucho cuidado, manténganse unidos. Ricardo, te quiero, eres un valiente, gracias por alzar la voz”, dijo.

(Captura de pantalla X)

(Captura de pantalla X)

Cabe señalar que debido a las polémicas actitudes de la conductora dentro de La Casa de los Famosos México 2, la audiencia reaccionó con memes a su salida, pues internautas buscaban que ella fuera la expulsada.

“Que no se les acabe la comida, cuídenla. Aunque a Arath no le guste y en vez de ser agradecido critique las comidas”.

(Captura de pantalla X)

(Captura de pantalla X)

Por otro lado, la presentadora ofreció su primer entrevista una vez bajó del vehículo que la trasladó al foro con la audiencia y Galilea Montijo. Donde declaró y justificó sus acciones dentro del reality, “Es una experiencia muy fuerte, pues allá dentro no tenemos mucha idea de lo que pasa... ya me estoy enterando de muchas cosas. La verdad es que uno allá pierde su instinto, su ser, por eso dije que no hay que juzgar lo que pasa adentro porque es otro mundo. Yo sé la persona que soy, la familia que tengo, la gente que me apoya”, declaró.

“Hay que salir y hay que recobrar lo que uno es y el trabajo, la familia, el amor y con humildad”.

(Captura de pantalla @Dr_Carlitroz)

(Captura de pantalla X)

“México está de fiesta”, “No abandona la casa, la sacamos”, “Se adueñó de la cocina y escondía la comida”, “Que bueno que salió la bully”, “Te extrañaremos Mariana…. Dijo nadie nunca”, “Nadie la soportaba”, “Casi fiesta nacional”, fueron algunos de los comentarios que llenaron las redes sociales.