David Aguilar, titular de la Profeco, aparece en La Mañanera pese a investigación por acoso sexual

Mientras se mantiene en curso una investigación en su contra por presuntos actos de acoso sexual, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) David Aguilar Romero se presentó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador este 19 de agosto.

Como cada lunes, el procurador presentó en Palacio Nacional la sección Quién es quién en los precios, un estudio del cual ha sido director.

En días recientes, una excolaboradora de Aguilar Romero, de nombre Giovanna Salem, reveló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) mantiene abierta una carpeta de investigación por violencia sexual y laboral que el procurador presuntamente cometió en contra suya.

“Por más de cinco meses he luchado tanto a nivel legal como público por evidenciar quién es Aguilar Romero y por supuesto demostrar todo lo que me hizo a través de evidencias. durante estos cinco meses jamás se pronunció, jamás emitió una declaración, blindó a la Procuraduría para que no se le cuestionara y se escondió”, aseveró la denunciante en un video difundido por redes sociales.

Aguilar Romero llegó a la Profeco en el año 2018 como coordinador general de Educación y Divulgación. Desde ese puesto dirigió la Revista del Consumidor y el estudio Quién es Quién en los Precios. Cinco años más tarde, el 4 de octubre de 2023, asumió la titularidad de la Procuraduría en sustitución de Ricardo Sheffield Padilla, con el consentimiento del Ejecutivo Federal.

