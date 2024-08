Agencia se deslinda de Ricardo Peralta tras ser acusado de inventar un acto de homofobia en LCDLF

Ricardo Peralta rompió en llanto después de la Gala de Eliminación de LCDLF. (Vix+)

Ricardo Peralta ha ocupado en sitio que dejó Mariana Echeverría como la celebridad más odiada de La Casa de los Famosos México 2, luego de señalar a Arath de la Torre de homofobia. Anoche, durante la Gala de Eliminación, el youtuber afirmó que el presentador de Hoy lo discriminó por su forma de vestir.

Arath de la Torre negó los señalamientos y reviró que Ricardo Peralta intentaba poner en su contra a toda la comunidad LGBT+, acción que calificó como “juego sucio”.

Esta percepción fue compartida por cientos de miles de personas en redes sociales. Ricardo Peralta se posicionó como tendencia en ‘X’, donde fue blanco de duras críticas. Sin embargo, las consecuencias de sus señalamientos no solo se limitaron a cuestionamientos, burlas y memes.

La asociación civil Círculo Diverso acusó a Ricardo Peralta de invalidar a los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, al frivolizar la homofobia y discriminación, mientras la agencia Epik Talent Industry se desvinculó del creador digital.

Luego del polémico posicionamiento de Peralta, usuarios de ‘X’ destacaron que la biografía de Ricardo Peralta en Instagram fue modificada y que Epik Talent Industry dejó de figurar como agencia de contacto.

Asimismo, agentes y personalidades cercanas a Ricardo Peralta, desaprobaron públicamente sus argumentos y criticaron su estrategia dentro del reality show.

En medio de los señalamientos contra el creador digital, su número de seguidores en Instagram cayó abruptamente en dos horas, hasta descender del umbral del millón de seguidores, parámetro importante que, de acuerdo con la agencia especializada HubSpot, posiciona a Ricardo Peralta como un micro influencer.

Tras la Gala de Eliminación, la agencia de Ricardo Peralta dejó de aparecer en su biografía de IG. (@torpecillo)

Así fue la discusión entre Arath de la Torre y Ricardo Peralta en ‘La Casa de los Famosos’

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México ha captado la atención del público con momentos cargados de tensión. El domingo, durante la gala de nominación, Arath de la Torre y Ricardo Peralta protagonizaron un enfrentamiento que se convirtió en el centro de la noche.

Ricardo Peralta, conocido por su trabajo en redes sociales, acusó a Arath de la Torre de hacer un comentario homofóbico durante una gala anterior. Según Peralta, Arath le habría dicho: “Rick, quítate eso porque me incomoda verte así”, refiriéndose a un atuendo que Peralta vestía en esa ocasión.

Peralta aprovechó su pronunciamiento para educar a su compañero sobre la expresión de género y la identidad no binaria: “Mi identidad de género es fluido, no binario, eso quiere decir, ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, cómo tenemos nuestros manierismos y cómo nos vestimos”. Con estas palabras, Peralta dejó claro su descontento por lo que consideró una falta de respeto hacia su identidad.

Por su parte, Arath de la Torre rechazó las acusaciones, afirmando que respeta a todas las personas, especialmente a la comunidad LGBTQ+. “Creo que te estás equivocando… tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande”, respondió Arath, negando cualquier intención de ofender a Peralta.

Hasta el momento, Epik Talent Industry no ha emitido un comunicado oficial; sin embargo, no es el primer caso en el que el comportamiento de una celebridad dentro de LCDLFM repercute fuera de la casa. Hace unas semanas, la agencia FZ Management despidió a Gomita, debido a que las acciones y comentarios de la famosa no estaban en línea con los valores y políticas de la empresa.

En X se ha hecho viral la reacción de integrantes de la comunidad LGBT al pronunciamiento de Arath contra Ricardo, quien lo acusó de homofóbico Crédito: @Mr_ManuZurita, X