Hermano de Ángela Aguilar confirma interés en Cazzu, ex pareja de su cuñado Christian Nodal: “Sí me aventaría”

Emiliano Aguilar, hijo mayor del conocido cantante mexicano Pepe Aguilar, lanzó un nuevo sencillo musical, el cual promocionó a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram. Durante dicha transmisión, el famoso abordó temas candentes que han circulado en redes, incluyendo su aparente distanciamiento de su familia, su crítica situación económica e incluso confirmó su interés en Cazzu.

Las tensiones familiares se hicieron evidentes cuando Emiliano Aguilar, quien no fue invitado a la “boda del año” entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, sorprendió al comentar una publicación de Cazzu, exnovia de del cantante, con emojis de fuego.

Esta reacción, vista por muchos internautas como un apoyo hacia la rapera argentina, generó controversia y desapareció misteriosamente horas después, lo que dio lugar a especulaciones de una reprimenda por parte de su padre, Pepe Aguilar.

(IG cazzu/Emilianoaguilar.t)

Hijo mayor de Pepe Aguilar quiere una colaboración musical con Cazzu

Durante la interacción en vivo con sus seguidores, Emiliano Aguilar manifestó su admiración por Cazzu y su deseo de colaborar musicalmente con ella, a pesar de no conocerla personalmente. “Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella”, declaró el joven artista.

Otro punto destacado de la transmisión fue cuando Emiliano se refirió a su distanciamiento de su padre, afirmando que prefiere trabajar de manera independiente.

“Me estoy aventando esto solo”, puntualizó. A diferencia de sus hermanos Ángela y Leonardo, quienes siguen los pasos de su padre en el género regional mexicano, Emiliano ha tomado un camino distinto, enfrentando dificultades económicas y optando por trabajos como la albañilería y la plomería en Estados Unidos.

Durante una entrevista para el canal de YouTube “GAFE423″, Emiliano señaló que, a pesar de las dificultades, nunca ha solicitado ayuda financiera a su padre, enfatizando su deseo de forjar su propio destino. “Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá”, confesó. Agregó que en muchas ocasiones se encontró en situaciones complicadas, al punto de suplicar para no perder su vivienda.

(IG @pepeaguilar_oficia, @emiliano_aguilar.t)

La trayectoria artística de Emiliano Aguilar ha sido objeto de debate, con muchos cuestionando la autenticidad de su música debido al prestigio de su apellido. Este análisis se ve reflejado en la percepción de los internautas, quienes a menudo comentan que el joven artista no puede ser de “barrio” por su nacimiento en una “cuna de oro”. Emiliano, sin embargo, desmintió esta noción: “Piensan que nací allá y pues no es así.”

Comparando su situación con la de otros raperos de su disquera, señaló la doble moral de la audiencia que no cuestiona la autenticidad de los artistas sin un apellido ilustre. “Para mí, mi apellido es una bendición y una maldición al mismo tiempo”, expresó, evidenciando las críticas que enfrenta sobre su capacidad para crear música auténtica.