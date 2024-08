Día Internacional del Ron: Estos son los mejores cocteles para disfrutar del clásico licor

Desde la refrescante Piña Colada hasta el clásico Mojito, el ron ofrece una base perfecta para cócteles que pueden ser tanto innovadores como tradicionales. (Getty Images)

El ron es un destilado que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Tiene sus raíces en el Caribe y América Latina. Su origen se remonta a los siglos XVII y XVIII, cuando los colonizadores europeos llevaron la caña de azúcar a estas regiones y comenzaron a destilar el jugo fermentado para obtener un licor de sabor único.

Esta bebida ha evolucionado para convertirse en un elemento esencial en la mixología y coctelería moderna. Se destaca por su versatilidad y capacidad para complementar muchos sabores. Con múltiples estilos que van desde el ligero ron blanco hasta el robusto ron oscuro, ofrece una base ideal para la creación de cócteles innovadores y clásicos.

Los cócteles con ron no tienen que ser aburridos, monótonos ni simples. Al contrario, siempre hay opciones para darles un toque único que los hará diferentes. En el marco del Día Internacional del Ron, te recomendamos las más populares mezclas hechas con base al clásico cubano.

Este destilado con raíces caribeñas y latinoamericanas, sigue siendo un protagonista en la mixología moderna, con una gama de estilos para todos los gustos. (Getty)

Cuba libre

El cóctel más famoso de La Habana, que nació durante la guerra de Independencia de Cuba. Su popularidad se debe a la gran cantidad de ron y refresco cola en la isla. Aunque se consumía desde 1900, su fama se expandió a otros países y a Estados Unidos gracias a las hermanas Andrew, quienes lo introdujeron como “Rum and Coca-Cola”.

Ingredientes: 50 ml de ron añejo Refresco de cola 1 pieza de cuña de naranja

Cómo hacerlo: En un vaso Collins con hielo en cubo, agrega el ron y el refresco de cola. Adorna con una cuña de naranja.

Mojito

El cóctel más emblemático del ron y posiblemente el más querido a nivel internacional. Su origen es un misterio; se atribuye a Francis Drake en 1586, convirtiéndolo en uno de los cócteles más antiguos del mundo. En Cuba, se le atribuye a La Bodeguita del Medio, frecuentada por Hemingway, quien dejó la famosa inscripción: “My Mojito in La Bodeguita del Medio, My Daiquiri in La Floridita”.

Ingredientes: 45 ml de ron blanco 25 ml de jugo de limón verde 15 ml de jarabe natural 12 hojas de hierbabuena y un ramillete para decorar

Cómo hacerlo: En un vaso alto, mezcla el jugo de limón, el jarabe natural y la hierbabuena. Machaca con una cuchara para macerar los ingredientes. Agrega hielo y ron, y mezcla bien. Decora con un ramillete de hierbabuena.

Cóctel de mojito de fresa fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piña colada

El favorito de muchos debido a sus notas dulces, es el cóctel más popular de la historia. Nació en Puerto Rico a mediados del siglo XX. Existen varias historias sobre su origen; una de las más conocidas es la de 1954, que menciona al bartender puertorriqueño Ramón “Monchito” Marrero, quien creó la primera receta de piña colada en un lujoso bar de San Juan.

Ingredientes: 50 ml de ron blanco 50 ml de jugo de piña 50 ml de crema de coco Trozos de piña natural para decorar

Cómo hacerlo: Mezcla todos los ingredientes en una licuadora o shaker con hielo frappé. Sirve en un vaso y decora con un trozo de piña natural.

Flor Sparkling

Si buscas algo simple, este trago es fácil y sencillo de elaborar.

Ingredientes: 50 ml de ron añejo 80 ml de agua mineral Cáscara de naranja

Cómo hacerlo: En un vaso bajo con hielo, agrega el ron y el agua mineral. Incorpora la cáscara de naranja.

Daiquirí

Este cóctel elegante y sencillo combina ron blanco, jugo de lima y azúcar. Se dice que su nombre proviene de la localidad cubana de Daiquirí.

Ingredientes: 60 ml de ron blanco 30 ml de jugo de lima 15 ml de jarabe de azúcar Hielo

Cómo hacerlo: Agita todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Cuela y sirve en una copa de cóctel.