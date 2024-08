Cuál es el supuesto papel de Manlio Fabio Beltrones en el intento de arresto a Javier Corral

El exgobernador iba a ser detenido en la Ciudad de México (Cuartoscuro)

El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, indicó que el intento de detención que sufrió la noche del miércoles 14 de agosto por parte de la fiscalía de la entidad del norte del país en la Ciudad de México habría sido orquestada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván; sin embargo, mencionó los nombres de un ex y un militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por medio de su cuenta de X, antes Twitter, acusó a César Duarte Jáquez y a Manlio Fabio Beltrones de estar detrás de la militante del Partido Acción Nacional (PAN), así como de su detención porque estarían confabulados para ejercer una persecución política en su contra.

De acuerdo al mensaje que emitió, se declaró inocente de los presuntos cargos que se le imputan; sin embargo, sentenció que Campos Gálvez estaría sometida bajo el control y chantaje de los priistas para arremeter en su contra, debido a que en su gobierno se dio a conocer la “nómina secreta” un esquema de corrupción en el estado y que involucró a muchos personajes políticos, además de que se reconoció la Operación Safiro.

“No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido”, explicó.

Primera declaración de Javier Corral tras aprehensión fallida | Foto: X @Javier_Corral

No obstante, antes de la detención frustrada, el expanista reaccionó a la crisis que vive Beltrones en el PRI y recordó la supuesta participación que tuvo en la Operación Safiro tanto así que lo nombró “capo de capos”, además de acusarlo de estar detrás de los señalamientos en su contra.

La molestia del exgobernador de Sonora recaería en que Corral Jurado hizo públicas supuestas desviaciones de capital de algunas entidades hacia las campañas del tricolor en 2016, coincidiendo con el tiempo que el hoy senador electo era dirigente nacional. Por este tema, el PRI tuvo que pagar multas.

“Su involucramiento en los multimillonarios desvíos de recursos públicos que varias entidades federativas hicieron a las campañas del PRI en 2016. Las investigaciones de los fiscales anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua lograron acreditar el modus operandi y beneficiarios de eso que se conoció como la ‘Operación Safiro’; en el ámbito federal aún permanece abierta esa indagatoria en la FEADLE. Los fondos se canalizaron a través de contratos falsos con empresas fantasma y Beltrones, junto con su mano derecha, Alejandro Gutiérrez, alias ‘La Coneja’, operaron este multimillonario desfalco”, redactó.

Asimismo, Corral lo acusó de estar aliado con Duarte y Maru Campos para crear campañas mediáticas para desprestigiarlo, pues aseguró que los cargos en su contra fueron fabricados “sin sustento”.

Chihuahua declaró “prófugo de la justicia” a Javier Corral

El exgobernador de Chihuahua fue declarado como "prófugo de la justicia" (X/@Javier_Corral)

En una conferencia de prensa celebrada el 15 de agosto, Abelardo Valenzuela, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, declaró como “prófugo de la justicia” al exgobernador Javier Corral Jurado. La orden de aprehensión por peculado contra Corral no pudo ejecutarse la noche del 14 de agosto debido a la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

Según el fiscal, las autoridades de Chihuahua intentaron detener al exgobernador en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX; sin embargo, Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, llegó al lugar acompañado de más de 100 elementos armados y decidió no colaborar en la detención.