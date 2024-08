“Presidenta con ‘a’”: Sheinbaum pidió nombrar a las mujeres y les dedicó su primer discurso como mandataria electa

“Llega Sor Juana Inés de la Cruz , llega Frida Kahlo , llega Rosario Castellanos , pero además de estas referentes históricas, cuando digo llegamos todas, no sólo me refiero a quienes ahora, saldando una deuda histórica con nuestro pasado, tienen un lugar en el paseo de las heroínas en Reforma, en el nombre de una calle o de quienes se han escrito biografía o filmado películas, también llegan las invisibles ”.

“Hago aparecer a quienes quisieron desaparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron sacar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las más marginadas. Llegan las abuelas, las bisabuelas que no aprendieron a leer y a escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad su manera de ser fuetes. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslo todo. Llegan nuestras hermanas, llegan nuestras compañeras, llegan nuestras amigas, llegan las mujeres anónimas, las heroínas anónimas que, desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo, soñaron por ver este momento”.