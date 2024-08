Este es el origen de la frase ‘interesante punto de vista’ que usa Mario Bezares en La Casa de los Famosos México

La frase 'Interesante punto de vista' de Mayito ya es viral en redes sociales (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La participación de Mario ‘Mayito’ Bezares en La Casa de los Famosos México está sorprendiendo a más de uno, pues desde que se creó el ‘equipo mar’ no ha parado de robarse la atención de los internautas con sus ocurrencias y comentarios, uno de ellos es la peculiar frase: “Interesante punto de vista.”

A lo largo del programa han sido varios los momentos en que el conductor y comediante responde de tal forma, siendo la más reciente durante el ‘Sinceramiento’ que se llevó a cabo el pasado domingo 11 de agosto. Después de escuchar los motivos por los que su compañero Ricardo Peralta lo quería fuera del programa, ‘Mayito’ respondió: “Interesante punto de vista”, frase que ya se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con algunos usuarios, es una forma de responder de manera tranquila y sin causar mayor conflicto entre las personas involucradas en la conversación. Sin embargo, ha sido Brenda Bezares quien aclara el surgimiento de la frase que utiliza su esposo dentro del reality.

(ViX+)

Qué dice Brenda Bezares sobre la frase “Interesante punto de vista”

A través de un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Brenda Bezares compartió con los internautas el significado de la frase, la cual hasta ahora parece ser una herramienta de conciliación que evita discusiones mayores entre los habitantes.

“Interesante punto de vista es una frase para que te hagas consciente de que a veces empezamos a recibir juicios, alguien te crítica, alguien te juzga y te lo tomas tan personal porque estamos hablando desde el ego, cuando solamente es su opinión y para ti no es válida”, expresó.

“Es transformar todo lo que estás observando a tu alrededor y no darle ni el poder, ni tampoco hacerlo sólido y significativo. Interesante punto de vista es volver a la conciencia y decir a ver, ese es su punto de vista, pero no me pertenece, es de él, no tengo por qué comprarme la idea”, añadió.

Finalmente, para concluir con el video aconsejó que cada que una persona se sienta ofendida o atacada, lo único que debe de pensar es que es su ‘interesante punto de vista’ y nada tiene que ver contigo.

Esposa de Mario Bezares habla sobre la frase: 'interesante punto de vista' Crédito: X/ @BrendaBezares

Cabe resaltar que la esposa de ‘Mayito’ se identifica como facilitadora de Access Consciousness, un movimiento que tiene como objetivo principal proporcionar herramientas y técnicas que ayudan a las personas a cambiar aspectos de sus vidas y alcanzar una mayor conciencia y bienestar.

La publicación desató todo tipo de comentarios, entre los que resaltan muestras de apoyo hacia Mayito, el equipo mar y las técnicas conciliación:

“Yo solo quiero decir que eres una SEÑORONA. Te respeto mucho.”

“Todos los que hacemos AC estamos con Mayito y con Team Mar.”

“Ocupamos playeras que digan ‘interesante punto de vista’.”

“Gracias Brenda, la frase la apliqué hoy en mi trabajo y WOW se siente diferente”

Brenda Bezares, el apoyo incondicional de ‘Mayito’

La persona que más apoyo le ha brindado a Mario Bezares durante su estancia en La Casa de los Famosos México es Brenda, su esposa. A través de diversos videos en redes sociales, se ha podido observar la unión que tiene la familia del conductor.

Tanto Brenda como sus hijos, Alan y Alejandro Bezares, se han mantenido muy activos en sus sitios oficiales, donde promueven la participación de Mario para atraer mayor número de seguidores. Prueba de ello, ocurrió en la gala de eliminación del pasado 11 de agosto, cuando Mario Bezares resultó ser salvado.

A través de un video publicado en el TikTok de Alan Bezares, se observa a Brenda festejar entre gritos y saltos de emoción, lo que demuestra el apoyo incondicional que le ha dado por más de 30 años.

La familia de Mario no ocultó su euforia Crédito: TikTok/alanbezares