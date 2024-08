Arath de la Torre ventila en La Casa de los Famosos un secreto que Faisy le contó en contra de Mariana Echeverría

Faisy despidió a Mariana Echeverría de un programa de televisión, previo a su ingreso a LCDLF. (Instagram)

Antes de ingresar a La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría ventiló en diversas entrevistas que su amistad con Faisy se desgastó. Incluso, afirmó que tomó distancia por salud mental.

Las declaraciones de Mariana incomodaron a Faisy, quien en cada encuentro con la prensa era cuestionado sobre el tema, cuando desde el principio había dejado en claro que no le interesaba hablar de ello.

Recientemente, en entrevista con el periodista Edén Dorantes, el conductor principal de Me Caigo de Risa afirmó que él decidió separarse en todos los sentidos de Mariana Echeverría porque ya no se sentía cómodo con ella. Sin embargo, evitó referirse a ella como una persona tóxica, buleadora y desleal, como ha sido señalada por ex compañeros del medio.

Faisy, argumentó que prefería ser un caballero y no profundizar en detalles, aunque afirmó que en el medio del entretenimiento, nadie tiene por qué aguantar a otra persona:

“Cuando era productor ejecutivo de Faisy Nights fue cuando tomé la decisión de yo seguir porque no me la pasaba bien. Yo no puedo sacarla ni no sacarla (de MCDR), eso está en las manos de la empresa y del productor. Lo que sí puedo decir es que, cuando alguien no está cómodo en un lugar, se tiene que mover. No vinimos a aguantar”.

Faisy se pronunció sobre una campaña surgida en 'X', donde fans de MCDR piden que Mariana Echeverría no vuelva al programa. (@faisirrito, @marecheve)

Arath de la Torre balconea a Faisy

Aunque Faisy fue políticamente correcto, sus declaraciones fueron interpretadas como una sutil confirmación de las actitudes tóxicas que son atribuidas a Mariana Echeverría, las cuales ha manifestado dentro de LCDLF.

A falta de un pronunciamiento directo, Arath de la Torre ha confirmado que Faisy no tiene nada bueno que decir de Mariana Echeverría y que la presentadora perdió su cariño.

Hace unas horas, mientras hacía limpieza en el Cuarto Mar, Arath de la Torre comenzó a quejarse de las actitudes de Mariana Echeverría, e hizo referencia a una conversación con Faisy, donde este le habría advertido sobre ella.

“Esa señora de verdad… ¡Ay Faisy, con razón te entiendo! Platicamos la otra vez. Toda la pin*** razón”, dice en voz alta el presentador de Hoy.

Mariana Echeverría ha tenido varios desencuentros con Arath de la Torre, a quien ha definido como "problemático". (ViX)

Las polémicas de Mariana Echeverría

El comportamiento que Mariana Echeverría ha tenido dentro de LCDLF ha sido criticado por cientos de miles de espectadores, quienes han definido a la presentadora como una persona hipócrita, mentirosa, intrigosa y buleadora, adjetivos que han sido confirmados por antiguos compañeros de trabajo.

Hace unos días, la actriz Gloria Aura acusó a Mariana de hacerle la vida imposible a compañeras de su generación en el Centro de Capacitación Artística de Televisa: “Mariana. Cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo, hacías esto tal cual. Tú siempre has sido una bully. Yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante. Te invito a la reflexión”, escribió.

Además de ella, la Wanders Lover, Raúl Magaña y Tania Riquenes han definido a Mariana Echeverría como una persona conflictiva que genera discordia en los ambientes de trabajo.

La Wanders Lover participó en una dinámica sobre "LCDLFM 2", y destrozó a Mariana Echeverría. (@wandersloveroficial)