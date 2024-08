Andrea Legarreta vetó a Adrián Marcelo de ‘Hoy’; no estaría invitado al matutino cuando salga de LCDLF

Andrea Legarreta habría pedido que el conductor no sea invitado al matutino cuando salga de La Casa de los Famosos México (@adrianmarcelo10, @andrealegarreta)

Una de las conductoras que ha demostrado estar al pendiente de lo que ocurre dentro de La Casa de los Famosos México es Andrea Legarreta, quien en más de una ocasión ha hecho público su descontento con las actitudes de Adrián Marcelo dentro del reality.

Debido a que la conductora y parte del elenco del matutino ha dejado ver su total desaprobación con la participación del regiomontano, el periodista Alejandro Zúñiga dio a conocer que existe la probabilidad de que no sea invitado al programa de Andrea Rodríguez cuando sea eliminado de la casa.

“Andrea Legarreta ya habló con ejecutivos de Televisa para que Adrián Marcelo no vaya como invitado a Hoy, y si llega a ir, ella no estará presente. Exclusiva, me lo está diciendo una fuente confiable.” contó Zúñiga en su programa de YouTube.

La decisión de la conductora de 53 años no sorprendería, pues en múltiples ocasiones ha dejado claro que su apoyo es para el ‘equipo mar’, el cual está integrado por Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Gala Montes, Karime Pindter, y Mario Bezares.

Qué piensa Andrea Legarreta sobre Adrián Marcelo

Las últimas dos semanas estuvieron llenas de tensión en La Casa de los Famosos México, aunque todo parecía estar tranquilo tras el regaño de La Jefa, la situación volvió a desatar polémica tras la última gala de eliminación.

Como era de esperarse, la salida de Luis ‘Potro’ Caballero dejó notablemente herido al ‘Cuarto Tierra’, por lo que las agresiones no se hicieron esperar. Durante la noche del domingo 11 de agosto, Adrián Marcelo advirtió a Gala Montes y Arath de la Torre que jugaría sucio, pues no tenía nada que perder.

De inmediato, las reacciones comenzaron a surgir en redes sociales, donde miles de internautas exigieron la salida inmediata del regiomontano por amenazar a sus compañeros. Por su parte, Andrea Legarreta explotó contra el creador de contenido y lo definió como una persona peligrosa.

“Increíble que este ‘ser’ siga adentro y al aire. Es un peligro para la sociedad, provocador, manipulador, lleno de maldad. El ejemplo de lo despreciable y bajo que puede llegar a ser alguien”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram. Posteriormente, expresó su desagrado con la producción en el programa Hoy.

Andrea Legarreta criticó a la producción de LCDLFM por no expulsar a Adrián Marcelo. (@andrealegarreta)

Durante la transmisión del matutino, el pasado lunes, Legarreta se pronunció al respecto sobre los comentarios que Adrián Marcelo realizó después de la última gala de eliminación ”Un shock, una indignación y una frustración, porque lo que es capaz de decir es increíble. La manera de amenazar, de decir ‘yo no tengo nada que perder’, ‘vamos a sacarlo con un infarto en ambulancia a Arath’”, expresó.

Por otro lado, reconoció el trabajo que su compañero ha hecho para no reaccionar con violencia a los constantes ataques: “Es increíble el trabajo que ha hecho con él mismo. La prudencia, la paciencia, para no partirle el hocico a semejante psicópata. De verdad es increíble y frustrante ver lo que es capaz de hacer este tipo.”

Productora de programa ‘Hoy’ desaprueba las declaraciones de Mariana Echeverria

Además de Andrea Legarreta, la productora del programa ya se pronunció al respecto de las declaraciones que han hecho los integrantes del cuarto mar, especialmente Mariana Echeverría, quien constantemente es invitada al matutino como conductora invitada.

Después de que Mariana le contó a sus compañeros que Arath de la Torre no tiene una buena relación con sus compañeros de Hoy, gran parte del elenco del matutino salió en defensa del también actor, pero una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Andy Rodríguez, productora del programa.

“Ser invitado del programa es un privilegio. Por este espacio han desfilado estrellas nacionales e internacionales durante más de 26 años. Qué lástima ver expresiones de burla de personas que lo único que tuvieron de nosotros fue apoyo. Ni modo, caras vemos”, escribió a través de su cuenta de X.

"Cara vemos", escribió Andrea Rodríguez en referencia a Mariana Echeverría. (@andy___rodriguez, @marianaecheve)