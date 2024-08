Adrián Marcelo y Sian criticaron la actuación de Gala Montes en telenovelas

El modelo cubano le ofreció un nuevo argumento a Adrián Marcelo para atacar a su compañera. (Captura de pantalla YouTube El 5)

En los últimos días La Casa de los Famosos México 2 se ha mantenido aparentemente en calma, ya que la nominación pasada los habitantes fueron sancionados. Dicha situación derivó de las polémicas peleas, discusiones, así como las estrategias que Tierra y Mar utilizaron para nominar. Una vez más tras la salida de Luis ‘Potro’, Adrián Marcelo se lanzó contra Arath de la Torre y Gala Montes provocando otra discusión.

Finalmente se disculparon todos y pese a la conducta tranquila que han estado llevando, el equipo Tierra sigue lanzando críticas al resto de los competidores. El pasado 13 de agosto, durante el desayuno, Sian Chiong le ofreció nuevos argumentos a Adrián Marcelo para atacar a sus contrincantes, específicamente a Gala Montes.

“¿Tú sabías que Gala no ha estudiado al pedo al que se dedica? A lo que voy es, si algún día quisieras un buen argumento... puedes ir ahí”, soltó el cantante. Marcelo asintió y comenzó a criticar el desempeño de Gala como actriz, “¿Natural? Si se ve carnal, lo vi en un capítulo”.

“Eres malo, eres malo. Pero he visto suficientes novelas, películas, contenido, series... Soy adicto a ese pedo. Cuando vi unos capítulos antes de entrar aquí, dije ‘Ha bajado un poquito el rigor, la vara’, te lo juro”.

“He pensado una frase que sería matadora. Te falta todo tipo de educación. De vida y de trabajo”, agregó el modelo cubano.

Sian y adrián criticaron la forma de actuar de Gala. (Captura de pantalla)

“No es regla que si metes un niño a un foro va a ser un gran artistas. Y luego Gala dice, mi mamá tuvo un segundo aire a los 30 y me llevaba al Paradise de Acapulco, un antro a los 6 años... Ese pedo está mal. Pero ella en su narcisismo lo dice como ‘a pesar de que me llevaron, ve como estoy’. Morra calma”, criticó el youtuber a Gala una vez más.

Asimismo, Adrián Marcelo se comparó con la joven actriz y aseguró que él podría estar también en televisión. “No es el rigor de antes, tú ves una novela de los 90″, aseguró.

“Hace mucho que no veo Televisa, qué novela están pasando. Lo primero que me encuentro es ella en una cama de hospital fingiendo que no se acuerda qué pasó... que mató a alguien. A mis adentros dije, ‘yo podría estar ahí. Nada más con que me digan qué hacer”.

Por su parte, Sian continuó incitando a Adrián a utilizar “esa carta” para atacar en algún momento a Gala, pues de acuerdo al modelo, podría ser una jugada “letal”.

Adrián Marcelo ha tenido diversos enfrentamientos coon Gala Montes. (ViX+)

En LCDLFM Gala y Adrián Marcelo han protagonizado varias discusiones, sin embargo una de las más fuertes ocurrió en la madrugada del martes 6 de agosto. Cuando Adrián Marcelo arremetió contra Montes poniendo en tela de juicio la salud mental y retomando el conflicto entre la mamá de Gala y ella. “Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga. Tu no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas”.