Dulce aconseja a Alicia Villarreal que no perdone la infidelidad de Cruz Martínez: “Puede ser muy feliz sola”

Alicia Villarreal estaría muy bien sola, 'en libertad', según Dulce (Foto: Archivo)

En medio de rumores de infidelidad, la cantante Alicia Villarreal enfrenta una nueva polémica en su vida privada. El escándalo surgió cuando Cruz Martínez, su esposo y miembro del grupo Kumbia Kings, fue visto en un centro nocturno acompañado por una misteriosa mujer en momentos en que Villarreal se encontraba en una gira publicitaria por la Ciudad de México.

Pese a los rumores, la cantante regiomontana decidió continuar con sus compromisos profesionales, participando en varios programas de televisión.

En uno de estos espacios, De primera mano, la cantante habló abiertamente sobre el escándalo que involucra a su esposo. “Hoy soy una mujer muy madura, no soy una chamaquita como cuando me tocó en una ocasión y que fue más golpeada,” expresó Villarreal, destacando que abordará el tema con su esposo cuando regrese a casa.

Cruz fue captado por la periodista Eloísa Guajardo (Foto: Instagram)

“Me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar y es una relación adulta, somos adultos hemos vivido muchas cosas, algunas cosas han sido ciertas otras no han sido ciertas, pero no me sorprende”, expresó.

En el programa Sale el sol, Villarreal compartió su perspectiva con los televidentes. La artista mencionó la versión de los hechos que recibió de su esposo, indicando que hablarán del asunto al estar juntos nuevamente en su hogar. La cantante precisó que, de momento, no dispone de toda la información y que lo discutirá con madurez.

Este no sería el primer desafío matrimonial de la pareja en relación con acusaciones de infidelidad. En 2011, una mujer llamada Kadys Zapata acusó a Cruz Martínez de haberla abandonado tras enterarse de su embarazo.

Inicialmente, señalaron a la cantante Germaine Valentina como 'la tercera en discordia', pero ella salió a desmentirlo (Foto: Instagram)

Hasta ahora, no se ha confirmado si existe una prueba de paternidad que determine un vínculo sanguíneo entre el productor y el hijo de Zapata.

“Él me dijo que ya había terminado con Alicia y que nos casaríamos, pero en cuanto me embaracé jamás volví a verlo,” declaró Zapata en su momento.

Además, el periodista Gustavo Adolfo Infante comentó la información que obtuvo de Villarreal tras las cámaras, agregando un contexto adicional a los rumores actuales que envuelven a la pareja.

“Gustavo, no es la primera y va a ser la última porque esto ya se acabó”, le dijo la cantante de Te aprovechas al comunicador.

La cantante le confió a Gusto Adolfo que no ha sido la primera infidelidad de Cruz (Captura YouTube Imagen Televisión)

La noticia de la supuesta infidelidad ha generado amplia cobertura en medios digitales y ha provocado una mezcla de apoyo y especulación entre los seguidores de la famosa cantante de regional mexicano. La situación, sin duda, pone a prueba tanto la vida personal como la fortaleza emocional de Alicia Villarreal, conocida como ‘La güerita consentida’.

Por su parte, la cantante Dulce fue cuestionada al respcto de la situación por la que atraviesa la mamá de Melenie Carmona.

“Bueno, no sé cuál es la situación de la vida de Alicia Villarreal, yo soy divorciada y soy una mujer muy feliz”, dijo ante los medios en un reciente encuentro.

“Es la historia de todo mundo, ¿no? A las más bellas les ponen los cuernos, hasta a mí. No, la verdad yo nunca me enteré que me pusieran los cuernos porque yo no soy una mujer celosa, ni ando vigilando, ni ando checando nada, nunca tuve celos por nadie y nadie tuvo celos conmigo. Nunca he tenido un problema de celos con nadie”, explicó.

Dulce afirmó que ella nunca descubrió ninguna infidelidad de sus parejas (Foto: Archivo)

“Dulce la cantante” fue más allá y le extendió un consejo a Villarreal:

“Que se vea en un futuro feliz, libre, con todas las alas, con toda la vitalidad que ella tiene, con esa carrera exitosa que lleva, es joven todavía, es una mujer guapa, va a ser muy feliz libre nuevamente”, dijo la cantante de Lobo.

“Puede perdonarlo, pero puede ser muy feliz sola también. No tiene uno por qué estar dependiendo, si uno no tiene esposo no voy a ser feliz”, añadió la intérprete.

“Para que haga otras canciones, que se aviente otros temas buenos, que aproveche”, declaró. Y ante la pregunta de que si grabaría un tema con la regia, Dulce contestó: “Si la canción es buena sí, no es el tema, es que la canción esté buena, que esté bien hecha, que se relate bien la historia y que tenga profundidad”.