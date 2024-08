Tiktoker polaca se vuelve viral al cuestionar la sinceridad de un saludo en México: “¿Si no les interesa, por qué lo hacen?

La titkoker polaca aseguró que no entiende a los mexicanos. (TikTok / @dominikaenmexico)

En un video que rápidamente se volvió viral, la tiktoker polaca Dominika ha desatado un debate en redes sociales al cuestionar la sinceridad detrás del saludo ‘¿cómo estás?’ en México.

Dominika, quien ha ganado popularidad en TikTok por sus videos sobre diferencias culturales, expresó su sorpresa al descubrir que este saludo común no siempre busca una respuesta honesta.

“A los mexicanos no les importa, cómo estás, y no estoy bromeando. Siempre me gustaba la calidez de los mexicanos”, dice al principio del video. Dominika relata una experiencia reciente con un amigo mexicano que cambió su percepción sobre esta costumbre.

“Después me encontré con mi amigo mexicano y me enteré de todo eso es una mentira”, comentó la tiktoker polaca en tono de parodia. En el video, ella le dice a su amigo que se encontraba mal y estaba teniendo un mal día, a lo que la respuesta del chico fue: “Por qué me dices todo eso, si solo pregunté cómo estás para que solo me respondieras que ‘todo bien’ y después te marcharás”.

Realizó una parodia sobre cómo se comportan los mexicanos. (TikTok / @dominikaenmexico)

La tiktoker polaca declaró que su amigo mexicano le explicó que su saludo de ‘¿cómo estás?’ era sencillo de contestar y proseguir cada quien con su camino.

“Si no le interesa, cómo estoy, entonces para que me pregunta. A veces no entiendo a los mexicanos”, finalizó Dominika. Dicho video alcanzó más de 100 mil reproducciones en poco tiempo, y generó una avalancha de comentarios y respuestas de usuarios mexicanos que trataron de aclarar la situación.

Un usuario mexicano le respondió: “Es verdad que uno pregunta ¿cómo estás? por cortesía y por costumbre, pero creo que si la otra persona contesta que mal la mayoría tratamos de ser empáticos y preguntarle al respecto”. Otros comentarios coincidieron, explicando que el saludo es una muestra de cortesía y un reflejo de las normas sociales en México, donde la educación y la amabilidad son valores importantes.

En el video a la tiktoker Dominika haciendo una parodia, la cual hace referencia la vez que un mexicano le demostró poco interés y nada de amabilidad tras la desgracia de otros Crédito: TikTok / Polaca en México

El video de Dominika no solo generó debate sobre la autenticidad de las interacciones cotidianas, sino que también puso en relieve las diferencias culturales en la comunicación. Aunque para algunos puede parecer una formalidad vacía, para otros es una manera de mantener la cordialidad y el respeto en las relaciones diarias.