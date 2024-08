Por qué Adrián Marcelo quiere tomar medicación al salir de La Casa de los Famosos

Adrián Marcelo buscaría tratamiento psiquiátrico (IG: @adrianmarcelo10)

Adrián Marcelo aprovechó una discusión al interior de La Casa de los Famosos México para burlarse de la salud mental de Gala Montes, pues la ridiculizó por vivir con ansiedad y también hizo mofa de que supuestamente le dan medicamentos en el confesionario.

Una semana después, el comediante le pidió perdón a Gala en una conversación privada y reconoció que ha sufrido abstinencia en el reality, pero también expresó su intención de buscar medicación psiquiátrica una vez que termine la temporada.

“Estoy pensando que al salir de aquí empezaré con medicamento porque una planta no puede suplir lo que debe hacer la medicación”, comentó Marcelo durante el 24/7 del reality.

(Captura de pantalla)

Aunque no especificó a qué tipo de planta se refería, se puede asumir que se trata de marihuana, ya que anteriormente había dicho que le estaban dando supuestas gomitas con CBD —el compuesto químico terapéutico, no el recreativo cuyas siglas son THC—.

Gala Montes también compartió sus preocupaciones sobre cómo el stress de la convivencia y los comentarios de Marcelo afectaron su bienestar: “No me gusta que no estés durmiendo bien y te comas las uñas, no me gusta generarle ansiedad a otra persona, quiero que duermas bien y que salgas diciendo ‘algo bueno salió de aquí”.

Las disculpas entre los dos participantes marcaron un intento por mejorar su relación dentro de la casa, pues el youtuber reiteró su reconocimiento completo de los errores cometidos: “No me gusta generarle ansiedad a otra persona, quiero que duermas bien y que salgas diciendo ‘algo bueno salió de aquí’, hagamos borrón y cuenta nueva”, expresó a la integrante del cuarto Mar en un los sillones rojos de La Casa, incluso terminaron abrazados.

Adrián Marcelo pidió perdón (Captura de pantalla)

“Sí he tenido un tema de abstinencia pero lo único que quiero transmitirte es que si la he cagado, van dos situaciones en las que estoy enojado cuando discutimos y cuando estoy así hay que encontrar puentes”, le dijo también Adrián Marcelo a Gala Montes.

Qué dijo Adrián Marcelo

Adrián Marcelo también amenazó a Arath de la Torre. (ViX)

Hace una semana, los comentarios de Adrián Marcelo fueron particularmente fuertes y polémicos, al punto en que hubo televidentes que hasta reunieron firmas para intentar quitarle su cédula profesional como psicólogo, cabe recortar que el youtuber de Monterrey estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Esto fue lo que dijo en la pelea que inició por el colchón de Sian y la supuesta xenofobia acusada por Ricardo Peralta: “Te falta mamá, te falta mucha. La depresión no es un botón que se prende y se apaga ¿Entraste a esta casa con un diagnóstico de depresión? ¿En serio? ¿Diagnosticada? Estás dormida todo el día, hue...os sería que juegues, que te veas al espejo y te soportes”, incluso afirmó que muchas mujeres buscan “charlatanes” para que les receten lo que ellas desean.

Esta situación mantuvo en tensión a La Casa hasta el día de la eliminación, pues la salida de Potro Caballero llevó a Adrián Marcelo a hacer amenazas contra Arath de la Torre, le dijo que haría todo lo posible porque saliera en una ambulancia tras haber sufrido un infarto.

Secretaría de las Mujeres CDMX interviene

(X: @SeMujeresCDMX)

Antes de que Adrián Marcelo pidiera disculpas, la Secretaría de las Mujeres CDMX se posicionó ante sus comentarios violentos —en ninguna otra edición del reality había habido una instancia oficial que interviniera—.

En su exhortación a los medios de comunicación, la SeMujeres subrayó la importancia de promover una imagen libre de prejuicios y estereotipos de las mujeres; también hizo un llamado a eliminar el lenguaje sexista y misógino de los contenidos televisivos y de todas las plataformas tecnológicas que pudieran influir en percepciones distorsionadas, aumentar la violencia y perpetuar discursos de odio.