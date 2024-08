Luis ‘Potro’ Caballero confesó que no apoya las acciones de Adrián Marcelo

El influencer se convirtió en el tercer elimnado de LCDLFM y se pornunció acerca de los comentarios hechos por su excompañero del cuarto ‘Tierra’. (Captura de pantalla YouTube El 5)

El pasado domingo 11 de agosto Luis ‘Potro’ Caballero se convirtió en el eliminado número 3 de La Casa de los Famosos México 2. En esta ocasión los trece habitantes fueron nominados tras haber roto las reglas, por lo tanto se enfrentaron en una gala de eliminación llena de emociones.

Al día siguiente el creador de contenido fue invitado al foro de LCDLFM donde compartió espacio con Shanik Berman (segunda expulsada) y se le mostró parte de lo ocurrido dentro de La Casa después de su salida. Por lo que Caballero se posicionó y señaló que él ya presentía su salida del reality.

“Esto es como la vida misma, creo que tu también presientes cuando el final está muy cerca, yo desde un día antes no pude conciliar el sueño, me sentía muy inquieto... No sé por qué ya presentía que me estaba agarrando la mano el chango y así fue. Creo que lo tomé de la mejor forma, la neta obviamente cuando vi el Didi me saqué de onda”, confesó el influencer.

Adrián Marcelo discutió con Arath de la Torre después de la gala de eliminación. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Asimismo dio su opinión sobre la discusión protagonizada por Adrián Marcelo y Arath de la Torre, en la que el youtuber atacó al actor abordando el tema de la salud mental.

“Se tocan temas muy delicados, se tocan fibras muy profundas. Creo que hasta para tener ese tipo de roces hay que tener clase. Los dos se dijeron cosas hirientes, yo no apoyo en lo absoluto a ninguno de los dos. Yo entiendo que en la guerra y en el amor, todo se vale. Pero que gane el mejor, ya quedaron en el acuerdo de juego limpio”.

“Después de ver esto, si te puedo decir que es complicado, no puedo apoyar a alguien que puede ser que esté abusando de su posición y de su empleo, él es psicólogo. Entonces él sabe cómo llegarte”, reveló ‘Potro’.

Momentos antes de dar a conocer al tercer eliminado, los habitantes en vez del “posicionamiento” habitual, cambiaron la dinámica y se sinceraron con una persona que ellos eligieran. Fue entonces que Adrián Marcelo seleccionó a Arath de la Torre. “Estoy aquí y quiero que te vayas por pura empatía es difícil cuando se te cae un ídolo en la parte laboral. Siempre te admiraré pero conocerte en el plano personal me ha decepcionado profundamente”, dijo.

Luis 'Potro' Caballero fue el tercer eliminado de LCDFLM. (Captura de pantalla YouTubeEl 5)

“Tú estudiaste dos años para ejercer de actuación, yo estudié cinco años la carrera de psicología para saber quién eres verdaderamente. Y lo que veo es que eres una bomba de tiempo. El viernes casi sufres un infarto donde estás conteniendo lo que está pasando, tus idas al confesionario, sabrá Dios a qué. Cada vez más constantes, tus aislamientos ni hablar de ellos y constantemente tienes que cerrar los ojos para contenerte de expresar lo que verdaderamente eres”.