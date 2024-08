Kimberly La Más Preciosa chocó su camioneta de más de medio millón de pesos en pleno live: “Ya le partí la madre”

Kimberly "La más preciosa" ha ganado popularidad en los últimos años por ser parte de "Las Perdidas" (Foto: @kimberly_lamaspreciosa)

El reciente choque protagonizado por la influencer Kimberly La Más Preciosa mientras conducía su camioneta ha llamado la atención entre sus seguidores.

El accidente a bordo del vehículo en el que también viajaba su madre, se produjo en un momento de distracción cuando ambas discutían sobre los problemas matrimoniales de Kimberly con su esposo, Óscar Barajas.

Kimberly Irene, conocida popularmente como Kimberly La Más Preciosa y miembro del grupo de amigas “Las Perdidas”, ha mantenido a sus seguidores al tanto de su vida diaria a través de las redes sociales, donde el momento del accidente quedó registrado.

Su madre, que ocupaba el asiento del copiloto, contribuyó a la distracción al iniciar una discusión sobre Óscar, el esposo de Kimberly. Esta discusión llevó a que Kimberly se desconcentrara y chocara aparentemente contra una barda, episodio que generó una gran sacudida en el vehículo.

La influencer y su esposo han desatado la polémica en redes sociales por su "peculiar" relación (@oscar_barajas00)

El contexto de esta situación se remonta a meses de conflictos en la relación de Kimberly y Óscar Barajas. Los problemas matrimoniales salieron a la luz cuando Óscar transmitió en vivo una discusión con Kimberly, en la que ambos se mostraban visiblemente molestos y gritaban.

En esa transmisión, Óscar alegaba que estaba siendo amenazado con ir a la cárcel por supuestamente haber golpeado a Kimberly. “Me estás amenazando de que me van a llevar a la cárcel y que ahí viene la patrulla... Kimberly está enojada por sus pe*os personales y de pilón me embarra a mí y creo que no es justo”, expresó Óscar durante el vídeo.

Tras la transmisión en vivo de dicha discusión, los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar, comentando y criticando constantemente la tumultuosa relación de la pareja. La pelea que involucró amenazas y lágrimas por parte de Óscar, dejó un marcado impacto en la audiencia, quienes recalcaron que las disputas entre ellos parecen ser una constante en su relación.

La influencer tuvo que cortar su transmisión en vivo Crédito: YouTube/ Kimberly Irene la más preciosa

Volviendo al incidente del choque, Kimberly se encontraba manejando su camioneta tras aparentemente salir de una clínica donde, según explicó, se hizo un tratamiento estético.

Durante su transmisión en vivo, pidió a sus seguidores que evitaran preguntarle sobre rumores y chismes. Sin embargo, la llamada telefónica que recibió, presuntamente de su esposo, y los insultos de su madre hacia Óscar la distrajeron, resultando en el choque que zarandeó el vehículo.

Después del impacto, Kimberly declaró en vivo: “ahora sí ya le partí la madre a la camioneta, hermanas, pero pues ni modo, vamos a desestresarnos un poco para poder sacar el mal de adentro hacia afuera”.

A pesar del golpe significativo que se oyó y el evidente daño al vehículo, la influencer no detuvo su marcha, mientras su madre comentaba que iba muy nerviosa. En el curso de la discusión con su madre, Kimberly finalmente decidió terminar la transmisión y ofrecer disculpas a sus seguidores.

Kimberly Irene y su esposo, Óscar Barajas, presumieron en diciembre de 2023 su acta que los certificaba como marido y mujer (@kimberly_lamaspreciosa)

Este incidente es un nuevo suceso en la vida pública de Kimberly, quien ya había sido centro de atención debido a los problemas matrimoniales con Óscar.

La situación actual añade más leña al fuego en la polémica vida de la influencer y pone en relieve una vez más la naturaleza tumultuosa de su relación y la repercusión que tiene su vida personal en las redes sociales.

Fue en 2022 cuando Kimberly La Más Preciosa adquirió su lujosa camioneta que ahora está chocada; se trata de la modelo Mazda Cx5 en color blanco, vehículo en el que la creadora de contenido suele trasladarse por las calles de su natal León, Guanajuato.

El precio aproximado de la camioneta de Kimberly es de 558 mil 900 pesos, dependiendo de las características que haya elegido la popular influencer.