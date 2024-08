Ésta es la ubicación de la gasolinería donde ocurrió el ataque contra Héctor Cuén, según la Fiscalía de Sinaloa

El caso será investigado por la FGR, confirmó la dependencia estatal. (Fiscalía de Sinaloa | @Santibanez_Clar)

A 18 días del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer un video que sostiene su primera línea de investigación y echa abajo la versión de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa, Sara Bruna Quiñónez, titular de la FGE, informó que ya recibió la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para atraer la investigación sobre el homicidio de Cuén, por lo que ya se lleva a cabo el proceso de entrega de documentación. Sin embargo, antes de que este se concrete, decidió revelar el video del ataque contra el también fundador del Partido Sinaloense (PAS).

La grabación de 1:22 minutos de duración, obtenida de una cámara de seguridad, confirma varias de los puntos mencionados durante el primer reporte de la agresión:

El ataque ocurrió en una gasolinería Pemex , ubicada en La Presita, Culiacán ; específicamente sobre la carretera federal 15.

Dos hombres a bordo de una motocicleta fueron los autores materiales del homicidio.

El asesinato de Cuén habría ocurrido minutos antes de las 22:00 horas del jueves 25 de julio.

Murió el exrector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda. CUARTOSCURO

Por otra parte, reiteraron que la línea de investigación que refiere que el asesinato del ex rector de la UAS fue resultado de un intento de robo proviene de dicho video y de la declaración proporcionada por Fausto Ernesto Corrales, quien viajaba junto a Cuén a bordo del mismo vehículo al momento de la agresión.

Según la FGE de Sinaloa, Corrales declaró que a su llegada a la gasolinería dos sujetos jóvenes, ambos de sexo masculino, arribaron a bordo de una motocicleta. Acto seguido, uno de ellos descendió y se aproximó a la ventana por el lado de copiloto portando un arma de fuego. Les dijo que se bajaran de la unidad, pero Cuén se opuso y empezó a forcejear con el sujeto que le quería robar la camioneta.

“En ese momento escuchó disparos de arma de fuego y los sujetos de la motocicleta se dieron a la fuga”.

No obstante, destaca que, en el video proporcionado por las autoridades, se puede observar que el encuentro entre el ex rector y el responsable fue de apenas 4 segundos. En la grabación también destaca que únicamente se escucha un disparo de arma de fuego, y no varios, como declaró el testigo.

Pese a ello y la versión proporcionada por Zambada García, Bruna Quiñónez, aseguró que esta línea de investigación no queda descartada.

“Tenemos el video que, de cierta manera, nos aporta que ocurrió un hecho violento, entonces no se descarta”.

Sara Bruna Quiñónez Estrada ofreció una recompensa de prensa para actualizar la información sobre el homicidio Crédito: Fiscalía General de Sinaloa

A 15 minutos de Culiacán: aquí ocurrió la agresión

El video confirma que la agresión ocurrió en una gasolinería Pemex ubicada a la entrada de la Presita, a 15 minutos del centro de Culiacán y de Huertos del Pedregal, la colonia en la que presuntamente ocurrió el asesinato de Cuén, según la versión del cofundador del Cártel de Sinaloa.

Se trata de una zona medianamente desierta. Al frente se encuentra un pequeño negocio y metros más adelante una tienda de la cadena Oxxo. Hacia el sur, terrenos y hacia el norte, casas.

De acuerdo con Google Maps, su ubicación exacta es: Carretera Internacional Acera Ote. 4658 Nte, 80470 Culiacán Rosales, Sin.

Así luce la gasolinería donde ocurrió la agresión contra Héctor Cuén. (Google Maps)