Qué es ser un psicópata y por qué aseguran que Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos lo es

(IG: @adrianmarcelo10)

Adrián Marcelo no fue el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México y aun así fue el primer tema de conversación en la red social ‘X’. El motivo de su viralidad fue la intensa discusión que sostuvo con Arath de la Torre, quien momentáneamente renunció al programa, al asegurar que se sintió amenazado por él.

Durante la madrugada del lunes, Adrián Marcelo y Arath de la Torre tuvieron una segunda confrontación, apenas unas horas después de su acalorado cruce de palabras durante el Sinceramiento.

Adrián estaba exaltado luego de que Gala Montes celebró en la puerta del Cuarto Tierra la expulsión de ‘Potro’. De acuerdo con el youtuber regiomontano, esa acción era una franca provocación a él y a su equipo, y acusó a Arath de liderar a un grupo que denuncia un supuesto acoso, pero por otra parte incurre en acciones pasivo-agresivas.

Adrián Marcelo dijo que la eliminación de ‘Potro’ era el punto de partida de una nueva estrategia, en la que estaba dispuesto a jugar sucio con tal de desestabilizar a Arath y a todos el equipo Mar para conseguir su eliminación.

En una conversación posterior con Mariana Echeverría, Adrián Marcelo aseguró solo piensa en cómo minar emocionalmente a Arath y a Gala: “¿Por qué crees que no he dormido? Estoy maquilando... Me falta la de Gala. Afuera, mi equipo está haciendo incongruencias de la mujer, diciendo que yo la llamé prostituta, metiéndose con mi mujer”, expresó.

El actor ha dejado ver se encuentra en un momento complicado en su vida al padecer depresión. Crédito: ViX

Llaman “psicópata” a Adrián Marcelo

Pese a que la pelea se extendió a la madrugada, varios usuarios de ‘X’ grabaron el momento y publicaron los videos. En cuestión de horas los audiovisuales se viralizaron y cientos de usuarios coincidieron en llamar “psicópata” a Adrián Marcelo. Incluso, en la emisión de este lunes, Andrea Legarreta se refirió así al creador de contenido.

“Es increíble el trabajo que ha hecho con él mismo. La prudencia, la paciencia para no partirle el hocico a semejante psicópata. De verdad es increíble y frustrante ver lo que es capaz de hacer este tipo”, expresó la presentadora, quien recordó que Arath ha trabajado en los últimos años en su temperamento.

En medio de la polémica, una pregunta se ha vuelto referente en la conversación en torno a Adrián Marcelo: ¿Qué es un psicópata y cuáles son sus rasgos característicos?

Andrea Legarreta explotó contra Adrián Marcelo por amenazar con jugar sucio contra Arath de la Torre y Gala Montes dentro de LCDLF. (@adrianmarcelo10, @andrealegarreta)

¿Qué es la psicopatía?

Según el sitio especializado en salud mental, Psychopathyis, la psicopatía “es un trastorno mental ordinario que se caracteriza por rasgos de la personalidad, entre los que se incluyen la reducción de la empatía y el remordimiento, la personalidad rotunda y desafiante y la dificultad de inhibir comportamientos”.

Perfil del psicópata: características y diagnóstico

Principales rasgos del psicópata

La psicopatía se caracteriza por una serie de rasgos distintivos que pueden variar en intensidad y expresión en diferentes individuos. A continuación, se destacan las principales características:

Egocentrismo y narcisismo: Los psicópatas suelen tener una visión exagerada de su importancia y se sienten superiores a los demás. Esto les impide considerar el punto de vista de otras personas y los hace centrarse únicamente en sus propias necesidades y deseos. Ausencia de empatía: Aunque algunos estudios sugieren que los psicópatas pueden poseer una empatía cognitiva (comprender cómo se sienten los demás), carecen de empatía emocional, lo que significa que no experimentan los sentimientos de los demás como propios. Necesidad de poder y control: El deseo de dominar y controlar a las personas y situaciones es una característica central en el perfil de un psicópata. Este control se ejerce a menudo mediante la manipulación y la coacción. Manipulación y falta de sinceridad: Los psicópatas son expertos en manipular a los demás para obtener lo que desean. Utilizan la mentira y el engaño como herramientas para mantener su poder y control. Pobreza emocional: Estos individuos suelen ser fríos y muestran una limitada gama de emociones, especialmente las negativas como el miedo. Su vida emocional es superficial, y rara vez experimentan remordimientos o culpa. Impulsividad: La falta de planificación a largo plazo y el comportamiento impulsivo son comunes. Esta característica puede estar relacionada con una menor activación de la corteza frontal y niveles elevados de testosterona, lo que también puede llevar a conductas de riesgo. Estilo de vida parasitario: Los psicópatas a menudo se aprovechan de los demás para satisfacer sus necesidades, viviendo a expensas de otros sin remordimientos. Promiscuidad sexual: Es usual que los psicópatas mantengan múltiples relaciones sexuales superficiales y de corta duración, motivadas por el deseo de control y poder más que por el afecto.

Diagnóstico de la psicopatía

Diagnosticar la psicopatía no es tarea sencilla. El test de psicopatía de Robert Hare es una herramienta ampliamente utilizada por los profesionales para evaluar si un individuo encaja en este perfil. El test incluye ítems que valoran aspectos como la impulsividad, la promiscuidad sexual, la falta de remordimientos y el narcisismo.

Pese a los duros señalamientos hechos contra Adrián Marcelo por su comportamiento dentro de La Casa de los Famosos México, personas cercanas a él, como ‘La Mole’, aseguran que está implementando una estrategia y que, en el ámbito personal, es una persona diferente e incluso altruista.

(Captura de pantalla YouTube El 5)