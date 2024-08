Ante indiscreción de Agustín en La casa de los famosos México, Rebecca de Alba declara: “No soy lesbiana”

(Foto: Instagram/@masterchefmx)

El reciente mensaje de la presentadora Rebecca de Alba en relación con su orientación sexual ha generado repercusión en las redes sociales.

Esta declaración llega años después de su conocido romance con el cantante Ricky Martin, hecho que desencadenó rumores sobre su orientación. Ahora, De Alba utilizó su cuenta de Instagram para aclarar su situación y expresar sus sentimientos al respecto.

En una extensa carta publicada en su perfil, Rebecca expresó su deseo de renunciar a la necesidad de probar algo ante la sociedad.

“Les voy a platicar algo de mí; no soy lesbiana. Tampoco asexual. Sé que mucha gente lo piensa o lo comenta sólo por decir algo de mí o porque es tal su ignorancia y morbo que el haber tenido un novio homosexual me convirtió como por arte de magia en una mujer o en una persona gay… No se pega, eh, no es gripe. Sé lo que esa gente dice o piensa de mí, les prometo que es irrelevante”, afirmó en el mensaje.

Ricky Martin y Rebecca de Alba sostuvieron una relación en la década de los 90 (Foto: Archivo)

Con estas palabras, la ex modelo aclaró que haber tenido una relación con un hombre gay no determina ni cambia su propia orientación sexual.

La presentadora de televisión también subrayó que no consideraba relevante dar detalles sobre sus parejas, sean formales o informales, como una forma de justificar sus preferencias ante el público.

“Jamás me imaginé que el ser una persona discreta reservada, cuidadosa de mi vida personal, el no exponer a mis parejas que no son públicas, el no estar casada, no se respete como un simple estilo de vida sino que directamente me quieren poner etiquetas, mentir”, recalcó.

La vida privada de la ex modelo ha sido motivo de especulaciones al paso de los años (Foto: Instagram/@dealbarebecca)

De Alba enfatizó que su mensaje no tenía la intención de ofender a ninguna comunidad, sino de compartir su verdad sin la necesidad de satisfacer las expectativas de otros:

“Solamente estoy compartiendo. No estoy dando explicaciones. Tampoco le estoy faltando el respeto a quien haya elegido lo que quiera ser y sienta ser. Yo respeto SIEMPRE y soy solidaria. No voy a mencionar a quienes han sido mis novios en el pasado, públicos o anónimos. Ni al caso”.

Con estas palabras, Rebecca de Alba agradeció a su familia, que siempre la ha apoyado y le ha inculcado principios como la autenticidad y la honestidad. “Gracias a mi familia que me educó con valores y la gran virtud de ser honesta y transparente”.

De Alba pidió no ser etiquetada por las elecciones que ha tomado en su vida personal (Foto: Instagram)

Agustín Fernández de La casa de los famosos México ventiló su relación con Rebecca de Alba

Su mensaje coincidió con una reciente revelación de Agustín Fernández, participante de La casa de los famosos México, quien le confesó a Adrián Marcelo que pasó una noche con la ex modelo ocho años atrás.

Según Agustín, la experiencia fue momentánea y no se intercambiaron teléfonos ni tuvieron más contacto al día siguiente.

Durante esa conversación, Adrián Marcelo comentó que Rebecca de Alba era una figura “interesante” en el historial amoroso de Agustín, a lo que este respondió que, en su opinión, había sido un “tache”.

Agustín Fernández contó en LCDLF que tuvo "una aventura" con Rebecca de Alba (Foto: Archivo)

Este mensaje de Rebecca de Alba ha generado diversos comentarios en redes sociales y medios de comunicación, al tocar temas sensibles sobre la privacidad y la orientación sexual, reiterando la importancia de no etiquetar ni juzgar a las personas por su estilo de vida ni por sus relaciones.