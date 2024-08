Frida Sofía y el motivo por el que no visitó a Silvia Pinal durante su breve estancia en México

La tensión entre Frida Sofía y su madre Alejandra Guzmán ha sido una de las razones por las que la cantante ha mantenido cierta distancia con México. (@ifradag)

La tensión entre Frida Sofía y su madre, la rockera Alejandra Guzmán, y la familia Guzmán-Pinal, ha sido una de las razones por las que la cantante ha mantenido cierta distancia con México, optando por radicar principalmente en Estados Unidos.

Sin embargo, recientemente sorprendió a muchos al regresar brevemente al país, luego de 20 años de ausencia. A pesar de este retorno, lo que más llamó la atención fue su decisión de no visitar a su madre Alejandra Guzmán ni a su famosa abuela, la icónica actriz Silvia Pinal.

Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Moctezuma, compartió en redes sociales el encuentro con Frida. (@beatrizpasquel)

Frida Sofía en México: Reencuentro con la familia Moctezuma

A través de las redes sociales, se dio a conocer que Frida Sofía se reunió con parte de su familia en México, pero no con aquellos que muchos esperaban. Su tío, Pedro Moctezuma, y su madrastra, Beatriz Pasquel, compartieron en sus respectivas cuentas varias fotografías del emotivo reencuentro familiar.

“Bienvenida Frida, qué increíble verte. Te queremos, una belleza. Los quiero a todos”, escribió Pedro Moctezuma en una de sus publicaciones, acompañada de imágenes en las que se veía a Frida Sofía compartiendo momentos con sus abuelos Estela y Cayetano, así como con otros miembros de la familia Moctezuma.

Beatriz Pasquel, por su parte, también publicó fotos del encuentro, mostrando un íntimo desayuno en el que Frida Sofía parecía relajada y feliz, disfrutando de la compañía de sus seres queridos. Según algunos usuarios en redes sociales, Pasquel ha sido una figura materna para Frida, lo que explica la cercanía entre ellas.

La ausencia con Alejandra Guzmán y Silvia Pinal

A pesar de la calidez del reencuentro con la familia Moctezuma, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Frida Sofía en las casas de Alejandra Guzmán y Silvia Pinal. Este hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, donde la joven fue duramente criticada por no visitar a su madre y abuela, especialmente considerando la avanzada edad y el estado de salud de Silvia Pinal.

Las críticas se centraron en la idea de que Frida Sofía parece haber priorizado su relación con los Moctezuma, dejando de lado a las Guzmán-Pinal. Aunque ni Frida ni su padre, Pablo Moctezuma, han revelado públicamente el motivo exacto de su visita a México, la decisión de no acercarse a su madre y abuela sigue siendo un tema de debate y especulación.

"Bienvenida", escribió en su cuenta de Instagram, Beatriz Pasquel, madrastra de Frida Sofía.

¿Por qué Frida Sofía no visitó a Silvia Pinal?

Hasta ahora, Frida Sofía no ha dado declaraciones sobre su regreso a México ni sobre su elección de no visitar a Silvia Pinal; sin embargo, todo apunta a que la actriz aún no le perdona a su familia materna no haberla respaldado cuando denunció públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de presunta agresión sexual cuando ella era una menor de edad.

En 2021, luego revelar el supuesto abuso del que fue víctima, Frida Sofía arremetió con su madre, Alejandra Guzmán, por no creer en su versión. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un extenso comunicado donde criticó duramente a la rockera:

“Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiro los dientes, siempre abuso de ti (Alejandra Guzmán) en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad”.

Pese a que no visitó a su abuela, Silvia Pinal, se sabe que Frida Sofía está al tanto de ella. Hace unas semanas, Luis Enrique Guzmán, tío de la actriz, dio a conocer que está al tanto de ella a través de la asistente de la primera actriz: “Creo que sí tiene contacto con Efi, no me ha platicado exactamente, pero sí que está al tanto y se le agradece a todos los que están preocupados por la salud de mi mamá, incluyendo Frida y pues que le mande un cariñoso saludo”, dijo el productor musical durante un encuentro con la prensa.

Frida Sofía denunció a su abuelo, Enrique Guzmán, de presunto abuso sexual. Sin embargo, la actriz no ratificó su denuncia y el proceso se estancó.