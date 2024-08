Cuánto cuesta rentar en el Pedregal, exclusiva colonia donde Belinda dejó una deuda, según Verónica del Castillo

La artista hispano mexicana tiene un patrimonio de más de 100 millones de pesos Crédito: Cuartoscuro

A unos días del lanzamiento del nuevo sencillo de Belinda, “La Mala”, la diva del pop ha sido involucrada a dos controversias que le dan sentido al single. Primero, la periodista Anabel Hernández la vínculo con Iván Archivaldo Guzmán, líder de la organización criminal Los Chapitos; y un día después, la empresaria Verónica del Castillo hizo público un presunto adeudo por la renta de una vivienda en la exclusiva colonia del Pedregal.

Durante un encuentro con reporteros, Del Castillo fue cuestionada sobre Belinda, cuya presunta cercanía con Iván Archivaldo Guzmán tenía similitudes al caso de su hermana, Kate del Castillo.

“La experiencia que yo he tenido con Belinda, no la conozco, pero vivió en la calle en la que vivían mis papás, creo que se fue sin pagar rentas, en el Pedregal”, declaró Del Castillo.

La periodista, quien se caracteriza por tener una personalidad fuerte y hablar sin medias tintas, añadió que, luego del incidente con sus padres, investigó a Belinda y no obtuvo buenas referencias de ella: “Dos o tres personas por fuera me han dicho como que no es una mujer que cumple con lo que queda, pero bueno, con todos los señores con los que ha estado involucrada como que sí les saca un poco de dinero”.

Belinda en '300 Noches'. (YouTube)

Cuánto cuesta rentar una vivienda en el Pedregal

Verónica del Castillo no compartió con la prensa en qué año se dio el supuesto adeudo de la cantante, solo que ocurrió en un inter en lo que la artista se mudaría a una nueva propiedad.

Los señalamientos hechos por Verónica del Castillo hicieron eco en medios y redes en medio de la polémica que generó Anabel Hernández en su pódcast Narcosistema.

Belinda, cuya fortuna asciende a 10 millones de dólares -178 millones 869 mil 500 pesos-, según el sitio especializado Celebrity Networth, no es la primera vez que es señalada de sacar provecho de una situación. En 2023, la presentadora Laura Bozzo aseguró que la cantante dejó una deuda de 10 dólares en Perú.

Esta controversia ha generado un genuino interés por el costo de alquilar una vivienda en el Pedregal, una de las colonias más exclusivas de Ciudad de México, la cual es residencia de artistas como Silvia Pinal y Maribel Guardia, solo por mencionar a algunas.

Según un reporte del sitio especializado Propiedades.com, el costo de renta de promedio de una vivienda en Jardines del Pedregal es de $84,613 mensuales; sin embargo, es precio puede ser mayor, de acuerdo con las características de construcción, número de habitaciones y extensión de la propiedad. En su mismo portal, existen propiedades con una renta mensual de $107,000 y $200,000.

Belinda enfrenta dos controversias en vísperas del lanzamiento de su nuevo sencillo. Crédito: Youtube/Belinda