“No tenemos nada que ver con el asunto”: gobernador de Sinaloa niega complicidad con el narco

(Foto: EFE/Juan Carlo)

Durante la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum”, en presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, aseguró que él no tiene nada que ver con grupos criminales, y que el narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada fue engañado sobre que se reuniría con él.

Durante su discurso, Rocha reiteró que al momento de la detención del “Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, él no se encontraba en el estado, y que fue informado durante el día y la noche de lo que ocurría: “Ese día no estaba en Sinaloa, todo me lo estaba informando en el día y en la noche y regrese el día siguiente” puntualizó.

También señaló que nadie el crimen organizado tienen a que citarlo a una reunión para “resolver un problema”, y que los problemas del gobierno se resuelven en las instituciones gubernamentales, reiterando que no se tiene complicidad con nadie.

“Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron; si les creyó, pues cayó en la trampa, ya dije, esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones”. Señaló Rocha, resaltando que Sinaloa lleva arrastrando el estigma del narcotráfico desde hace más de 25 años, y que es normal que se malpiense por lo mismo.

“No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto, lo digo de manera tajante, contundente: Nada” enfatizó Rocha.

Sobre la supuesta participación de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en dicha reunión, y las investigaciones sobre su asesinato, Rocha pidió a AMLO anteceder ante la Fiscalía federal para que dicha institución atrajera el caso e investigara a fondo, porque dijo que no quiere estar bajo sospecha, por el entorno en que se dio el caso.

