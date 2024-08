Lydia Cacho denuncia que ex gobernador Mario Marín, acusado de torturarla, saldrá libre hoy: “Así su poder”

Fotos: Cuartoscuro.

Lydia Cacho, periodista de investigación y escritora, denunció que Mario Marín, exgobernador de Puebla acusado de ordenar actos de tortura en su contra y de encubrir a una red de pornografía infantil y trata de menores, la cual estaba encabezada por el empresario Jean Thouma Hanna Succar Kuri y que ella denunció a través de su libro ‘Los demonios del Edén’, saldrá hoy en libertad.

En su cuenta de X, antes Twitter, la periodista indicó que en la audiencia de hoy del exgobernador, la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez le informó que van a liberar a Mario Marín, con el argumento de que los delitos denunciados en su contra no ameritan prisión preventiva.

“SOS. En este momento estamos en audiencia, la Jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez nos ha dicho que va a liberar a #MarioMarín que no amerita prisión preventiva por su delito de tortura y protección de redes de trata infantil. @NormaPinaH #Tortura”, escribió en la red social.

En una segunda publicación, Lydia Cacho señaló que durante la misma audiencia, la jueza determinó una multa de 100 mil pesos al exgobernador y reprochó que fuera liberado “justo en la recta final”, cuando ella tenía la esperanza de que “el gober precioso” fuera sentenciado por torturarla.

Asimismo, lo acusó de tener influencias dentro del Poder Judicial, pidiendo el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la ministra presidenta, Norma Piña.

“La jueza #AngélicaOrtuñoSuarez le impone una multa de sólo 100mil pesos (al gobernador que tiene un chalet en Suiza), lo libera Justo en la recta final en que esperábamos la sentencia firme por tortura. Así el poder del ex gobernador de Puebla dentro del Poder Judicial @SCJN @_NormaLuciaP #PornografíaInfantil #Tortura”, escribió en la red social.

Mario Marín y el caso Lydia Cacho

En febrero del 2021, la Fiscalía General de México (FGR) detuvo al exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien era buscado por el presunto delito de tortura a la periodista Lydia Cacho. El ex mandatario poblano era buscado por acusaciones de haber ordenado la detención ilegal y tortura de la comunicadora en el 2005, luego de que publicara el libro “Los Demonios del Edén”.

El texto denunciaba la existencia de una red de explotación sexual infantil con la que supuestamente estaban vinculados los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif.

El apodo a Mario Marín de “gober precioso” se le atribuye a Kamel Nacif, luego de que en febrero del 2006 se difundió un audio en donde se puede escuchar la conversación que mantenía el empresario Nacif, en donde se revela que ambos se habían puesto de acuerdo para secuestrar a la periodista.

Lydia Cacho ha señalado que policías del estado de Quintana Roo la secuestraron y la trasladaron por carretera durante 20 horas hasta Puebla. En el trayecto, la periodista sufrió todo tipo de agravios que van desde tocamientos, tortura psicológica y amenazas de muerte.

“¡Qué pasó, mi gober precioso!”, se escucha decir a Nacif en el audio y agrega: “Mi héroe, chingao, ¿Cómo estás?”.

“No, tú eres el héroe de esta película, papá”, respondió Marín y dice: “(...) le acabé de darle un pinch* coscorrón a esta vieja cabr*na (Lydia Cacho). Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje, a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros cabron*s”.