Mujeres con Bienestar Edomex: cómo evitar fraudes y robo de datos personales; esto advierten las autoridades

Alertan a beneficiadas del programa Mujeres con Bienestar de evitar fraudes y robo de identidad (Crédito: X/@avisosbienestar)

El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México fue diseñado para proporcionar apoyo económico a mujeres en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y fomentar su autonomía.

Sin embargo, en los últimos meses, se ha reportado denuncias de las beneficiadas de que reciben mensajes de texto prometiendo bonos y que deben registrarse en páginas no oficiales, lo cual en muchos casos terminan en fraudes y robos de datos personales relacionados con el programa.

Además se han detectado que hay estafadores se han hecho pasar por gestores del gobierno, solicitando información confidencial a las beneficiarias bajo la promesa de agilizar el registro y la entrega de apoyos.

Esta situación ha generado preocupación entre las mujeres inscritas, quienes temen ser víctimas de usurpación de identidad y otros delitos financieros.

Que recomienda las autoridades mexiquenses

Autoridades del Edomex alertaron por posibles fraudes y robo de identidad (@BienestarEdoMX/X)

Las autoridades han instado a las beneficiarias a proteger su información personal y a reportar cualquier actividad sospechosa.

El gobierno del Estado de México ha utilizado sus plataformas de redes sociales para advertir a las beneficiarias del programa sobre estos fraudes. En varias publicaciones, han instado a las mujeres a no dejarse sorprender, subrayando que actualmente no existen registros nuevos al programa, no se están otorgando bonos adicionales, y no se emplean gestores para tramitar los beneficios.

Se ha difundido el mensaje: “Protege tu información, cuida tus datos personales y no te dejes sorprender por #SitiosFalsos.”

Las autoridades han enfatizado la importancia de utilizar solo las páginas oficiales del Edomex, las cuales tienen la terminación: .gob.mx, para cualquier consulta o trámite relacionado con Mujeres con Bienestar.

Medidas de Precaución y Acciones Recomendadas

El programa de Mujeres con Bienestar no acepta gestores, ya que las personas interesadas de inscribirse deben hacerlo directamente https://bienestar.edomex.gob.mx/

En respuesta a estas amenazas, las autoridades han recomendado a las beneficiarias varias medidas de precaución:

No Compartir Información Personal: Las beneficiarias deben ser cautelosas al compartir información personal o bancaria, especialmente con personas que se presenten como representantes del programa sin la debida identificación. Verificar Fuentes: Antes de proporcionar cualquier tipo de información o acceder a sitios web, es crucial verificar que se trata de canales oficiales del gobierno estatal. Reportar Actividades Sospechosas: Se alienta a las mujeres a reportar cualquier actividad sospechosa o intento de fraude a las autoridades competentes para que se tomen las medidas necesarias.

El Gobierno del Estado de México ha reafirmado su compromiso de proteger a las mujeres que forman parte de este programa. Se han implementado medidas para aumentar la seguridad de los datos personales y se está trabajando en campañas informativas para educar a las beneficiarias sobre cómo identificar y evitar posibles fraudes.

Además, se están fortaleciendo los canales de comunicación oficiales, asegurando que las beneficiarias reciban información precisa y oportuna sobre el estado y las novedades del programa. Hay que recordar que si hay dudas, las interesadas pueden marcar a la línea telefónica 55 93 70 12 23 y 722 940 91 91.