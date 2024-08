Tunden a Ricardo Peralta tras ventilar la verdadera razón por la que Arath de la Torre renunció a ‘LCDLFM 2′

Ricardo Peralta cree que ocasionó la renuncia de Arath de la Torre a LCDLFM 2. (@andrescaceress1)

Si ha de creerse lo que se dice y ve en redes sociales, Ricardo Peralta pierde seguidores y credibilidad cada minuto que permanece dentro de La Casa de los Famosos México 2. El youtuber, reconocido como parte del dúo Pepe y Teo, es blanco de críticas por su comportamiento dentro del reality show de Televisa.

Ricardo Peralta fue clave en la discusión general de los habitantes la madrugada del martes, cuando increpó a Gala Montes y Briggitte Bozzo por sacar al pasillo el colchón de Sian Chiong, lo que considero un acto ruin.

Su reclamo dio pie a una discusión que ameritó una llamada de atención de parte de la producción y la decisión de Arath de la Torre de salir del programa para cuidar su imagen: “Asumo la responsabilidad, no puedo seguir jugando así. Prefiero salirme de aquí porque no tengo nada que hacer en estos ambientes. Lo digo, pedí mi renuncia formal para salir del juego porque no quiero exponerme, porque no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad. No quiero equivocarme en ese sentido”, explicó el presentador de Hoy durante una reunión con los equipos Mar y Tierra.

Arath de la Torre pidió a la producción de LCDLFM 2 dejarlo abandonar el proyecto Crédito: @madspinkis, X

Ricardo Peralta cree que Arath renunció por culpa de él

Además de sus argumentos, diversas fuentes de redes sociales especularon sobre la versión de que de la Torre tenía problemas de salud que lo presionaban para dejar el proyecto. Sin embargo, durante una conversación con Gomita, Ricardo Peralta se responsabilizó por la decisión de Arath. “Yo en la mañana regañé culerí**** a Arath... Es que tú no estuviste, pero te hubiera encantado; por eso se quería ir”, afirmó el youtuber.

La confesión de Ricardo fue compartida en X, donde generó una conversación que acumuló miles de tuits, la mayoría, contra el influencer. “Entró siendo de los favoritos, pero se le olvidó que conoceríamos su verdadera personalidad con el 24/7″; “Ora! Pero si estaban platicando con Mario en que momento lo regañó ay no este tipo mentiroso no lo soporto”; “Discúlpenlo tiene la realidad bien alterada pero los invito a denunciar sus redes sociales, para que vea todo el apoyo que le tenemos pero a los de Mar”, son algunos comentarios que ilustran el sentido que tomó la conversación.

Ricardo Peralta le cuenta a Gomita que cree que Arath de la Torre renunció al reality después de tener una fuerte discusión con él | Crédito: Vix

Arath de burla de Ricardo Peralta

En contra parte, durante una charla con Gala Montes, Briggitti Bozo y Karine Pinter después de la noche de cine, Arath de la Torre entendió el porqué de la molestia de Ricardo Peralta. Durante la dinámica, toda la casa supo de los sentimientos que alberga Ricardo hacia Sian Chiong.

Finalmente, Arath de la Torre permanecerá dentro de La Casa de los Famosos México, luego de que los habitantes se disculparon públicamente y acordaron competir de mejor manera en el juego, previo a la Gala de Nominación del 7 de agosto.

Los 13 habitantes intentaron hacer las paces, horas después de confrontarse por Sian Chiong. (Vix +)