Qué información trascendente podría revelar El Vicentillo sobre la estructura del Cártel de Sinaloa y El Mayo Zambada

Vicentillo podría ser requerido por la Fiscalía para el juicio contra su padre (Infobae)

Luego de la caída de Joaquín Guzmán Loera, en los Estados Unidos tendrá lugar uno de los juicios más inesperados pero relevantes en los últimos años. Ismael Zambada García, quien se mantuvo prófugo de la justicia durante más de 40 años, enfrentará a la justicia y, para ello, podría ser requerida la palabra de su hijo Vicente, quien ya es testigo protegido.

En el año 2013, cuatro años después de que fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) y tres más tarde de su extradición, Vicente Zambada Niebla aceptó un acuerdo de culpabilidad y la negociación de su condena de cadena perpetua a cambio de su cooperación con la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Illinois.

La relevancia de la captura de Vicente Zambada, también conocido como Vicentillo, radicó en la cantidad de información que las autoridades podrían obtener de uno de los personajes más cercanos a la élite del Cártel de Sinaloa. De hecho, gracias a su testimonio, fue posible la captura de diversos capos que ya han sido procesados en los Estados Unidos.

Al Chapo y el Mayo se les reconoce como fundadores del Cártel de Sinaloa (Jovani Pérez | Infobae México)

Qué información trascendente podría revelar El Vicentillo sobre la estructura el Cártel de Sinaloa y El Mayo Zambada

Después de haber sido condenado a cadena perpetua, el Vicentillo logró reducir su pena después de colaborar con las autoridades y testificar en el juicio de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. En dicho espacio dio a conocer diversas revelaciones que incriminaron a su compadre, aunque también a su padre Ismael Zambada.

Cabe mencionar que, además de haber estado obligado a brindar información verdadera, el Vicentillo enlistó relatos que comprometieron tanto a su padre Ismael Zambada como al Chapo Guzmán, debido a que los tres llegaron a pertenecer al Cártel de Sinaloa, aunque Vicente nunca pudo heredar el poder.

En ese sentido, en caso de que la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Illinois lo convoque para ser testigo en el juicio de su padre, podría ratificar algunas de las declaraciones que ya ha revelado desde que aceptó el acuerdo de culpabilidad y que involucran a Ismael Zambada.

El Mayo Zambada ya fue señalado por su hijo Vicentillo ante las autoridades de los Estados Unidos

Una de ellas será la de ratificar la relevante posición de su padre en el Cártel de Sinaloa, pues aceptó que entre 2005 y 2008 fue “lugarteniente de confianza” de Ismael Zambada. De igual forma que su padre era líder del Cártel del Pacífico desde 1970 y sus ingresos principales provenían del narcotráfico.

Otro de los delitos que aceptó fue que tanto él como su padre estaban “protegidos por armas de fuego” y “por guardaespaldas constantes que poseían numerosas armas de calibre militar”.

Por otro lado, según dio a conocer a Anabel Hernández para el libro El Traidor: El diario secreto del hijo del Mayo, podría revelar el nombre de funcionarios de gobierno de diversos niveles y del ejército, pues en sus testimonios aceptó que tanto su padre como el Chapo daban sobornos y tenían encuentros con personajes de relevancia.

El Vicentillo logró negociar su condena en los Estados Unidos a cambio de ser testigo protegido (FOTO: ALBERTO VERA/CUARTOSCURO.COM)

Otro de los testimonios que dio a conocer a la periodista consistió en el supuesto pacto que el Cártel de Sinaloa llegó a tener con autoridades en los Estados Unidos, principalmente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

A pesar de la especulación, cabe la posibilidad de que el testimonio del Vicentillo no sea requerido y, por el contrario, haya convencido a su padre de entregarse a las autoridades y cooperar para seguir sus pasos, es decir, negociar y no cumplir una condena como la que fue impuesta a Joaquín Guzmán. No obstante, el panorama será más claro conforme avancen las audiencias en contra de Ismael Zambada García “El Mayo”.