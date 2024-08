“Es el ex de muchas”: Fernanda Blaz, antigua pareja de Werevertumorro, explota contra Adrián Marcelo por pelea en LCDLF

(X/Vix+)

Adrián Marcelo causó indignación en redes sociales después de que confrontara a Gala Montes y le echara en cara los problemas que tiene con su madre e invalidara la depresión que padece. Usuarios en redes no tardaron en reaccionar y famosas como Fernanda Blaz fueron contundentes con su opinión al respecto.

La creadora de contenido, que en un pasado confesó que su exnovio Werevertumorro le había sido infiel, señaló que le afectó ver todo lo que Marcelo le dijo a la actriz. Además, reprobó cualquier tipo de violencia hacia la mujer y explotó contra la producción por no sancionar al youtuber.

Qué dijo Fernanda Blaz

A través de su cuenta de X, Fernanda Blaz dejó en claro que no se podía incapacitar a las personas que padecen un trastorno mental y remarcó que la sociedad está llena de discursos como el emitido por Adrián Marcelo.

Sian y Adrián Marcelo. (Captura de pantalla El 5)

“We neta yo que soy una persona diagnosticada y medicada, decirle todo lo que le dijo a gala, esa mujer se mantuvo entera, dándole la cara, es muy fuerte despertar todos los días y más con personas q dicen pendejadas como tú Adrián”, puntualizó.

De igual manera, la creadora de contenido confesó que escuchar la discusión fue un detonante, pues le recordó situaciones en el pasado que atravesó.

“No puedo dormir neta que ansiedad me causó ese tipo AM, tmb me trajo malos recuerdos eso que de que te critiquen por estar medicada es lo más bajo, el se debería de tratar xq se pone muy violento y solo con mujeres (dice con orgullo que no está medicado)no es normal”, colocó.

Los famosos causaron polémica. Crédito: ViX

También, Fernanda empatizó con las mujeres del cuarto Mar y destacó que convivir con personas como Adrián Marcelo era algo sumamente complicado.

“O sea imaginen a brigitte y gala sabiendo q van a despertar y le van a ver la jeta a ese vato que las está maltratando psicológicamente y terror neta me tiene muy angustiada lo q les hizo el tipejo ese. Adrián causa mucha ansiedad xq es el ex de muchas”, comentó.

Cuando en la noche del martes pasado se dio a conocer que La Jefa no impuso ninguna sanción y sólo emitió un comunicado, Blaz también dio su punto de vista.

“O sea como no hay repercusión ???? No van a expulsar?? Adiós no vuelvo a ver @LaCasaFamososMx q asco”, escribió y añadió:

“No es normal nada de lo que pasó ayer en la casa, no puede ser que la mayoría se fue a dormir angustiada, con ansiedad, sensible, después de ver que no van a tomar ninguna medida con el tipejo me hace ver cómo podemos ser tan desprotegidas ante la violencia, lo peor es”.