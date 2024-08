Bloqueo en la México-Puebla suma más de 30 horas: esto es lo que se sabe

Bloqueo México-Puebla (redes)

El bloqueo que mantienen ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan sobre la autopista México-Puebla para exigir el pago de los terrenos que fueron expropiados para construir la vialidad ya lleva más de 30 horas, provocando que las personas no puedan entrar o salir del Estado de Puebla.

Este bloqueo, que comenzó a las 11 de la mañana del martes, y que es en ambos sentidos de la carretera, está a punto de cumplir 31 horas, y ha provocado innumerables contratiempos, obligando a los viajeros a caminar a través de la vialidad para poder llegar a sus destinos, además de orillar a que la Central de Autobuses de Pasajeros de la Ciudad de Puebla (CAPU) suspenda sus viajes.

En redes sociales circula el testimonio de un hombre que iba en camino con su esposa a una cita de quimioterapia en el Instituto Nacional de Oncología, a la cual no pudo llegar debido al bloqueo. Sobre los transportistas que están varados, han referido que no han ni podido dormir debido al miedo que les provoca la inseguridad en la zona, que no cuenta con suficiente vigilancia.

Al respecto, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), a través de un comunicado, pidió a las autoridades encontrar una solución inmediata que ponga fin a este bloqueo; señaló que es indispensable que se libere dicho tramo carretero para dar cumplimiento al estado de derecho de los usuarios y así, procurar la seguridad de quienes se encuentran varados desde el martes.

“Reiteramos que este tipo de acciones atentan contra la movilidad y el libre tránsito de millones de personas que circulan diariamente en esta importante vía, por la cual se transportan bienes y mercancías que dinamizan y sostienen la economía del país”, apunta el comunicado.