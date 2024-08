Cuándo se estrenará el video musical en el que Emma Coronel trabajó como modelo y de qué trata

La esposa de El Chapo Guzmán está cumpliendo su sueño de ser modelo (Foto: Recorte)

Desde el 13 de septiembre de 2023, Emma Coronel Aispuro recuperó su libertad tras cumplir su condena en Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero y otras actividades vinculadas al Cártel de Sinaloa.

Durante casi tres años, la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán estuvo recluida en la prisión de mínima seguridad “FMC Carsewell”, en Forth Worth, Texas, pero ahora se enfrenta a nuevas condiciones bajo supervisión, una de las cuales es mantener un empleo a tiempo completo, de al menos 30 horas a la semana.

En una reciente entrevista con el programa Despierta América de Univisión, Coronel Aispuro reveló detalles sobre su adaptación a la vida fuera de la prisión y su incursión en el mundo laboral como modelo.

Emma Coronel festejó su liberación junto a su abogada, Mariel Colón. (Instagram/@mariellaabogada)

“Yo siempre he tenido el sueño de ser modelo, cuando yo era chiquita siempre decía que iba a ser modelo, entonces cuando me dijeron que iba a ser modelo en un video, claro que sí, me gustó”, confesó a María Antonieta Collins, la periodista encargada de la entrevista.

Emma Coronel detalló que su primer trabajo como modelo se dio en un proyecto de su amiga Mariel Colón Miró, quien, además de ejercer como abogada, ahora ha incursionado en la música regional mexicana como cantante.

Coronel protagonizó el video musical de Colón para la canción La Señora, que narra aspectos significativos de la vida de Coronel.

“Yo la escuché cuando la estaban escribiendo, toda la canción, cada parte que dice, para mí es importante. Habla de mí y de todo lo que ha sucedido en mi vida”, explicó Coronel durante la entrevista.

Coronel y Colón celebraron los "nuevos comienzos" que se aproximan tras la liberación de la exreina de belleza. (Instagram/@mariellaabogada)

El rodaje del video, según reveló Emma Coronel, fue una experiencia llevadera gracias al entorno de personas cercanas que la acompañaron, como la misma abogada, quien se encargó de defender ante los tribunales al ex líder del Cártel de Sinaloa.

“Las personas con las que trabajé lo hizo fácil, porque pues las conozco, son mis amigos algunos (sic.)”, recordó. La participación en el video significó para ella la realización de un sueño infantil y una manera de mostrarse ante el público bajo una nueva luz.

El arte y los medios de comunicación no son campos desconocidos para Coronel Aispuro. Durante su tiempo en prisión, su vida y sus vínculos con el Cártel de Sinaloa fueron objeto de amplias coberturas mediáticas, y su figura se ha mantenido en el centro de la atención pública.

Sin embargo, esta nueva etapa supone un reto distinto: demostrar que puede integrarse en la sociedad y mantener una vida profesional estable bajo las condiciones de su libertad supervisada.

La madre de dos hijas de El Chapo está feliz ante el próximo estreno de un tema en su honor (Instagram/@emmacoronel9oficial)

Cuándo se estrena La señora, nuevo sencillo de Mariel Colón

El tema La Señora, canción de Mariel Colón, será estrenado el próximo viernes 9 de agosto en las plataformas digitales y en su canal de YouTube.

Se desconoce que de qué se trate el video de la cantante nacida en Puerto Rico el 30 de octubre de 1992, aunque en las primeras imágenes dadas a conocer se les puede ver a las dos mujeres conviviendo en lo que parece ser el enorme patio de una mansión rodeada de vegetación y montañas.

Según lo declarado por Emma Coronel, la canción está inspirada en ella y en pasajes de su vida, por lo que se espera se mencione su relación con El Chapo y una alusión a Emali Guadalupe y María Joaquina, las dos pequeñas que procreó con el capo.

Todo indica que el video se filmó en el patio de una residencia con un enorme jardín rodeado de vegetación (Foto. Recorte)

De qué se trata el tema ‘La Señora’, inspirado en Emma Coronel

La letra, escrita por Mario ‘El Cachorro’ Delgado, no se ha revelado, pero María Antonieta Collins destacó que se menciona que Emma es “cerebro para los negocios”; es decir, inteligente en sus emprendimientos.

“Por ahi dicen que flaquea, y yo sé que a veces llora, no hay que doblarnos ahora, la cosa está dura, pero aquí anda la señora”, es otro fragmento de la canción próxima a estrenarse.

Emma es madre de Emali Guadalupe y María Joaquina, también hijas de Joaquín Guzman Loera (Foto: Recorte)

En su entrevista, Emma contó que la letra de la canción busca brindar un mensaje empoderador a aquellas personas que la escuchen.

“Claro, que se den cuenta que pasan cosas fuertes, que pasan cosas malas, pero siempre es así como que el pasado ya es pasado, como que no se queden ahí, tenemos que salir para adelante”, expresó la ex reina de belleza.