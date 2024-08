One Republic anuncia concierto en la CDMX: fecha, sede, preventa y todo lo que debes saber

One Republic se presentará en la CDMX Créditos: (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

One Republic se ha consolidado como una de las bandas consentidas del pop, por lo que después de una presentación inolvidable en el Tecate Emblema en su edición del 2023, anunciaron que volverán a la Ciudad de México (CDMX) para deleitar a todos sus seguidores.

La agrupación estadounidense se encuentra presentando su “The Artificial Paradise Tour” y una de sus paradas será en la capital, en donde presentarán sus más grandes éxitos, entre los que se encuentra: Counting stars, Runaway, West coast, Sunshine, Love runs out, Someday y Better days.

Se encuentran presentando su “The Artificial Paradise Tour” Créditos: (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

Concierto de One Republic en la CDMX

La banda llegará a la capital el próximo 9 de octubre de 2024, por lo que todos sus fanáticos de México tendrán la posibilidad de bailar y cantar cada uno de sus temas dentro de muy poco.

La cita para poder disfrutar de esta presentación será en el Auditorio Nacional, ubicado sobre Paseo de la Reforma.

La agrupación volverá para deleitar a sus fans de México Créditos: (Instagram/ocesa)

Preventa de boletos para ver a One Republic en la CDMX

Lo primero que se llevará a cabo para poder obtener los accesos para este concierto será la venta Beyond, la cual tendrá lugar el próximo 7 de agosto a partir de las 09:00 horas. Por otro lado, la preventa Priority se realizará el 8 de agosto en punto de las 09:00 horas.

La preventa que será exclusiva para clientes Citibanamex será el 9 de agosto a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general de accesos iniciará a partir del 10 de agosto a las 11:00 horas.

Es importante señalar que el precio de los boletos hasta el momento no se han dado a conocer; sin embargo, se espera que en los próximos días se revele información al respecto.

Acerca de One Republic

OneRepublic es una banda estadounidense de pop rock formada en Colorado en 2002. Integrada por el vocalista Ryan Tedder, el guitarrista Zach Filkins, el bajista Brent Kutzle, el baterista Eddie Fisher y el guitarrista Drew Brown, la banda alcanzó el reconocimiento internacional con su sencillo Apologize en 2007. Este éxito fue remixeado por Timbaland y se convirtió en un fenómeno global, ocupando los primeros puestos en las listas de Estados Unidos y otros países.

La agrupación se fundó en 2002 Créditos: (Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira)

Su álbum debut “Dreaming Out Loud” consolidó el estatus de OneRepublic, seguido por “Waking Up” (2009), que incluía éxitos como All the right moves y Secrets. En 2013, lanzaron “Native”, que incluyó el exitoso sencillo Counting stars, el cual fue un éxito comercial y en plataformas digitales.

En 2016 publicaron “Oh My My”, mostrando una evolución en su sonido con más influencias electrónicas. Continuaron su carrera con “Human” en 2021, que reflejó su madurez y capacidad para reinventarse continuamente.

OneRepublic es conocida por su habilidad para fusionar diversos géneros y por las letras emotivas de sus canciones. Su música ha sido aclamada por su calidad de producción y por la capacidad de Ryan Tedder como compositor, colaborando con otros artistas de renombre.