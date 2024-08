Sheinbaum promete nunca traicionar a AMLO y así elogia el presidente a su sucesora | VIDEO

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México envió mensaje a AMLO (Cuartoscuro)

La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en su administración no habrá traición al mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ni a su gobierno ni a la Cuarta Transformación y, al contrario, habrá continuación.

Durante la inauguración de la carretera Acayuca-La Ventosa, en el estado de Veracruz, la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) prometió al pueblo veracruzano no traicionar los ideales de la 4T, mismos que la llevaron a la victoria el pasado domingo 2 de junio, además de seguir con el legado que dejará el político tabasqueño tras entregar la banda presidencial.

Asimismo, se comprometió a seguir con el desarrollo que ha tenido el país desde el 2018, año en que AMLO asumió su actual cargo, por lo que reiteró que no habrá traiciones y caminará siempre a lado del pueblo de la nación.

“Venimos aquí a Veracruz, al sur de Veracruz a decirles que no vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, que no va a haber marcha atrás, que no va a haber traiciones, que vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México”, expresó el domingo 4 de agosto.

AMLO elogió perfil de Sheinbaum (Gobierno de México)

Posteriormente, en el momento que le tocó el uso de la palabra, el presidente López Obrador destacó el perfil de su sucesora, sentenció que se trata de una mujer cuya honestidad y la incorruptibilidad son la bandera que la destacan y sentenció que “será la mejor presidenta” en la historia del país.

“Es una mujer preparada, con experiencia, incorruptible, de las que prefieren dejarle pobreza a los hijos, pero no deshonra, entonces, honesta y algo que es muy importante, es una mujer con buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo y eso es lo más importante de todo: tenerle amor al pueblo”, expresó en medio de aplausos de los presentes.

Aunado a lo anterior, Andrés Manuel López Obrador aseguró estar nervioso por entregarle la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, pues reiteró que se trata de una mujer preparada y la mejor para continuar con la transformación en el país.

“Por eso estoy muy contento, ya hasta quisiera yo que fuera el día de entregarle la banda”

Sheinbaum promete continuidad en obras públicas y apoyo social desde octubre

La morenista enlistó los programas sociales que serán prioritarios en su gobierno, el cual inicia el 1 de octubre (Gobierno de México)

Por otro lado, durante el evento oficial, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México reiteró que su administración no representará un “borrón y cuenta nueva”, sino que se enfocará en mantener y mejorar los programas del actual sexenio; enfatizado que su gobierno priorizará la transformación de la vida pública del país, continuando y perfeccionando los apoyos sociales implementados bajo el mandato de AMLO.

Sheinbaum destacó que su equipo trabajará para que estos programas de apoyo no sean meramente económicos, sino que se transformen en derechos establecidos. “No solamente serán apoyos económicos, sino que ya serán derechos,” afirmó. La presidenta electa se comprometió a que estos cambios comenzarán el 1 de octubre, cuando asuma oficialmente la presidencia.

Durante la inauguración, la morenista subrayó la importancia histórica de este momento en México, donde se dio fin a un gobierno y dio inicio a otro, con el reto de llevar a cabo lo que el movimiento Morena denomina “el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

La presidenta electa aclaró a la audiencia que todas estas iniciativas serán fundamentales para su administración y que trabajarán para asegurar que estos sean derechos garantizados.