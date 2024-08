¿Gabriel Soto estrena romance? Filtran mensaje de su supuesta nueva novia y no es Cecilia Galliano

Gabriel Soto y Cecilia Galliano protagonizan 'El precio de la fama'. (IG: @gabrielsoto // TikTok: programa Hoy)

Gabriel Soto continúa envuelto en controversia por su vida amorosa. El galán de telenovelas desató rumores de romance con Cecilia Galliano días antes de hacer público su rompimiento con Irina Baeva, no obstante, ambos negaron su vínculo. Ahora, se filtró un mensaje que dejaría al descubierto su amorío con una mujer hasta ahora desconocida.

Fue Jorge Carbajal (periodista de espectáculos) quien compartió esta información en su programa ‘En Shock’. Y es que habría recuperado la información de primera mano, pues habría aprovechado un momento de distracción del actor para leer el misterioso mensaje directamente de su teléfono celular.

“Me encontré a Gabriel Soto en el Aeropuerto, solo, como sacado de onda. Trató de pasar por desapercibido (...) yo quedé atrás de él, pero él ni enterado”, contó.

Los actores hicieron oficial su rompimiento en julio de 2024. (IG: @irinabaeva)

Gabriel Soto respondió algunos mensajes de texto mientras esperaba su vuelo, especialmente de una mujer llamada Erika.

“Resulta que le escribió una mujer de nombre Erika, no Geraldine Bazán, no Irina Baeva, no Cecilia Galliano, le escribió una mujer de nombre Erika (...) Ella le respondía a un mensaje que él le había mandado”, contó el periodista.

Supuestamente, la conversación entre el actor y la mujer desconocida ya había comenzado, por lo que Jorge Carbajal solo pudo leer un fragmento y decía lo siguiente:

“Es que estaba más dormido que despierto y ya te tenías que ir, me costó mucho en la mañana”, habría escrito Gabriel Soto.

Gabriel Soto y Cecilia Galliano enfrenta un nuevo rumor que los vincula sentimentalmente. Los actores fueron captados en casa de la argentina. (@dondeeselplan, Instagram)

“mmm lo que te apura”, respondió Erika.

“No seas enojona ja ja ja es broma, pero de verdad que te entiendo”, continuó Gabriel Soto.

Jorge Carbajal no pudo leer más, pues el protagonista de ‘Vino el amor’ abandonó la sala de espera para abordar su vuelo.

No obstante, esta información fue suficiente para que el periodista de espectáculos pusiera sobre la mesa la posibilidad de que el actor se encuentre en una nueva relación amorosa.

/ (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

“Piensa mal y acertarás. Yo me imagino que esta muchacha cuando ya se iba quiso despedirse como Dios manda o que la acompañara y este le ha de haber dicho ‘déjame dormir’ (...) nadie me lo contó, yo lo vi”, dijo Carbajal.

Hasta el momento, Gabriel Soto no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce cuál es su situación amorosa. No obstante, continúa en el ojo público por sus declaraciones sobre su supuesta boda espiritual con Irina Baeva y su compañerismo con Cecilia Galliano en la obra ‘El precio de la fama’.