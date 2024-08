Wendy Guevara y Ferka Quiroz, exhabitantes de La Casa de los Famosos México, protagonizan pelea en redes sociales

Wendy Guevara le recuerda a Ferka que nunca fue del agrado del público (Instagram/@ferk_q)

La polémica en La Casa de los Famosos México no se hizo esperar, pues a dos semanas de su estreno los habitantes ya están divididos y buscan crear algunos bandos, tal y como sucedió en la primera temporada, donde se separaron entre ‘Cielo’ e ‘Infierno’.

Aunque en esta emisión las habitaciones están divididas bajo los nombres ‘Tierra’ y ‘Mar’, los integrantes buscan hacer prácticamente lo mismo que en la emisión anterior, situación que ha sido criticada por Wendy Guevara y Nicola Porcella. Sin embargo, recientemente Ferka Quiroz habló sobre la postura de sus excompañeros y aseguró que no entendía su ‘incongruencia’.

Qué dijo Ferka sobre la opinión de los exhabitantes

A través de una transmisión en vivo vía Instagram, María Fernanda Quiroz externó su opinión sobre la controversia que está surgiendo a raíz de que los actuales habitantes de La Casa de los Famosos México buscan dividirse en bandos; además, recordó lo que vivió en su paso por el reality show hace un año.

Sin revelar los nombres de las personas a las que hacía alusión, aseguró que no entendía por qué cierto grupo de excompañeros cuestionan las acciones que hace el cuarto tierra en el programa.

“Si ustedes fueron, hablaban de mi labio, hablaban del físico. Demeritan a todo el mundo y ahora resulta que si alguien más lo hace, no está bien. No puedo con esa incongruencia en la vida”, aseguró.

Como era de esperarse, la declaración de la exparticipante de MasterChef Celebrity llegó rápidamente a los oídos de Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada. Del mismo modo, la creadora de contenido aprovechó sus redes sociales para responder a las acusaciones y compartir su opinión.

La respuesta de Wendy Guevara a Ferka Quiroz

Con su característico estilo para enfrentar a las polémicas, Wendy Guevara Venegas respondió a las declaraciones que hizo su excompañera, pues aunque no mencionó nombres, los seguidores de la creadora aseguraron que todo el tiempo se refirió al famoso ‘Team Infierno’.

Por medio de sus redes sociales, espacio que constantemente utiliza para interactuar con sus fans, la celebridad de internet aseguró que Ferka nunca fue querida por sus compañeros ni por el público.

“En primera, ella le cayó mal a toda la gente, no solo estamos hablando del team infierno, le caíste mal a todo México. Así como les están cayendo mal los de tierra. Fue la gente la que no quiso, qué culpa tenemos nosotros”, comentó.

Y agregó: “Es una cosa de que hay que saber cómo hacer las cosas, cómo decirlas, cómo insultar sin que sea insulto.” Pues aunque admitió que sí hacían bullying, recordó que ellos siempre cayeron bien.

Wendy Guevara confesó que se siente atraída por Jorge Losa, expareja de Ferka

Antes de que las exhabitantes de La Casa de los Famosos México protagonizaran una pelea en redes sociales, Wendy Guevara estrenó el podcast Ponchendy, espacio que comparte con Poncho de Nigris. En uno de sus primeros episodios, se sinceró sobre sus sentimientos por Jorge Losa, expareja de Ferka Quiroz.

Además de recordar sus anécdotas con el team infierno, la creadora de contenido confesó que sí le gusta Jorgirto Losa, como ella lo llama, y aseguró que el actor le prometió que se iría con ella a Guanajuato una vez que termine su participación en La Isla, reality de TV Azteca.

“Iba a grabar una serie en Guanajuato. Me dijo: ‘Me voy contigo todos los fines y salimos’. Si me lo quiero comer, se me antoja, pero si no se da, no me lo como y no pasa nada. Entonces yo estoy abierta. Yo la verdad sí me quiero echar a Jorge”, expresó.