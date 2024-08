Ricardo Casares y Carlos Quirarte protagonizan fuerte pelea en Venga la Alegría: “Si no me pagan los ensayos, no vengo”

Ricardo Casares y Carlos Quitarte protagonizan fuerte pelea en Venga la Alegría. (TV Azteca)

El programa matutino Venga la Alegría se tornó intenso cuando los conductores Ricardo Casares y Carlos Quitarte protagonizaron un acalorado debate sobre la industria del teatro en México. La discusión surgió en el contexto de la polémica en torno a Juan Osorio y su obra Aventurera, pero rápidamente se centró en las prácticas laborales dentro del mundo teatral.

“Al final el beneficiado o perjudicado cuando compra su boleto es el público”, afirmó Carlos Quitarte, al hablar de la importancia de garantizar una industria teatral de calidad. Sin embargo, el debate se intensificó cuando mencionó una problemática común en el teatro mexicano: la falta de pago por los ensayos.

“Yo te voy a decir cuál creo y es lo que he venido diciendo: en una obra de este tipo comúnmente los productores teatrales no pagan los ensayos. Eso es una práctica como no pagar los ensayos, entonces llegan y estrenan para ensayar con boleto pagado, pero eso no está bien,” expresó Quitarte con firmeza.

Carlos Quirarte dejó Venga la Alegría esta semana. (Foto: Instagram)

Ricardo Casares opinó que no todos se pueden permitir el pago de los ensayos, por lo que de alguna forma es justificable o entendible que los bailarines de una producción lleguen al estreno sin mucho ensayo.

Quirarte, argumentó que los actores, una vez comprometidos con un proyecto, deben dar lo mejor de sí, independientemente de las condiciones. “No todos los bailarines pueden estar ensayando, pero si ya te comprometiste das lo mejor,” dijo con contundencia.

Casares, sin embargo, subrayó la injusticia de no pagar a los actores por su tiempo y esfuerzo en los ensayos. “Pero es que no, los académicos no cobran. Estamos hablando de gente profesional, por eso ir a ensayar y si no me pagan, no puedo es porque están trabajando en otra cosa,” respondió, señalando la dificultad que enfrentan los actores al equilibrar sus compromisos laborales.

El conductor laboró desde casa, pero en un elegante traje blanco. (Instagram)

Sin embargo, el debate ya había escalado de nivel y de volúmen, pero alcanzó su pico cuando Quirarte utilizó una analogía personal para ilustrar su punto. Su comentario generó un poco de incomodidad.

“Por ejemplo, si no me pagas el ensayo de un programa de Venga la Alegría pues no vengo”, dijo con voz fuerte.

Ricardo coincidió parcialmente, pero también defendió la crítica constructiva y la necesidad de evaluar una obra antes de juzgarla severamente. Con lo anterior pareció decirle a Quirarte que no podía criticar Aventurera, porque ni siquiera la he visto.

“Eso es verdad... ahora también no se vale criticar una obra de manera despiadada que no has visto,” concluyó, cerrando el segmento con dicho comentario, antes de que el programa pasar a otro asunto.