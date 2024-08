Layda Sansores pidió a Gertz Manero información sobre las denuncias contra Alito Moreno y su hermano Emigdio

La gobernadora de Campeche envió un mensaje al fiscal de la república (Cuartoscuro)

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, pidió al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, información sobre las denuncias que presentó su gobierno contra el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, así como su hermano Emigdio Moreno Cárdenas.

Durante la presentación de su Tercer Informe de Gobierno, la mandataria envió un mensaje al fiscal para que se brinde la información o el estado de las demandas que presentó contra el priista y su familiar, pues recordó que desde hace tres años emprendió estos procesos judiciales.

Con base en lo que explicó, los procedimientos se iniciaron por la presunta participación de ambos en los delitos de asociaciones ilícitas y empresas fantasmas, especialmente durante la administración del exlíder priista en la gubernatura de Campeche.

“Señor fiscal Getz Manero, desde el primer momento nosotros nos hemos dedicado a combatir la corrupción. Abrimos dos expedientes ante la Fiscalía General de la República contra el señor Alejandro Moreno y otra contra su hermano, Emigdio Moreno, por asociaciones ilícitas y empresas fantasmas (...) le pido que nos dé informe sobre el estatus de cada una de las carpetas y se proceda de inmediato”, expresó el jueves 1 de agosto.

La gobernadora cuestionó qué ha pasado con la denuncias que presentó contra Alito Moreno (X/@LaydaSansores)

Ante lo anterior, en su papel como titular del ejecutivo de la entidad del sureste mexicano, solicitó a Gertz Manero dos cosas: la primera es que se haga justicia por la entidad; la segundo, que la Fiscalía actúe conforme a sus atribuciones e investiguen los casos.

“Le pedimos dos cosas: justicia para Campeche y que, respetuosamente, hagan la tarea”

Pese a los señalamientos que hizo contra el fiscal, aseguró que le tiene aprecio debido a que lo conoce desde hace muchos años, además de que tiene la certeza de que la institución trabaja de forma autónoma y no recibe órdenes de nadie, por lo que reiteró su solicitud, pues insistió en que no se les ha informado nada acerca de los procedimientos.

“Por el aprecio que le tengo al señor Gertz Manero, lo conocí hace mucho tiempo y, además, su fiscalía trabaja de manera autónoma, no recibe órdenes de nadie, (...) hace tres años metimos las primeras denuncias y, hasta la fecha, no tenemos ninguna información. Quiero creer que la Fiscalía General no recibe órdenes de cuates ni sobornos ni cobija la impunidad para Campeche”, concluyó.

La denuncia contra Alito Moreno

Moreno Cárdenas enfrentó un proceso de desafuero (PRI/Prensa)

Moreno Cárdenas, quien inició su carrera política hace varias décadas, ha sido señalado por tener una desproporción entre sus propiedades e ingresos. En su declaración patrimonial, Moreno reportó poseer alrededor de 13 propiedades, incluyendo dos casas y 11 terrenos, además de al menos cinco vehículos.

Estas propiedades tienen un valor de compra superior a 12.9 millones de pesos, mientras que su salario mensual declarado es aproximadamente de 120 mil pesos como líder del tricolor y 75 mil 763 pesos como diputado federal hasta el año pasado.

El exgobernador de Campeche ha generado controversia desde que asumió la dirigencia del Revolucionario Institucional en 2019. Recientemente, en mayo de 2022, la Fiscalía General de la República y la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados lanzaron una investigación contra él por presunta sustracción y difusión de información confidencial.

Desde que Moreno Cárdenas asumió el cargo de diputado federal, sus opositores han presionado para que sea acusado formalmente y se le retire la inmunidad procesal parlamentaria para que enfrente las acusaciones. La FGE de Campeche ha sostenido múltiples investigaciones en su contra, pero la Sección Instructora de la Cámara de Diputados ha sido señalada como el principal escollo para que se haga justicia.