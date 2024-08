Bazar de K-Pop en la CDMX: dónde, cuándo y qué habrá

Llegará el Bazar de K-Pop a la CDMX (Captura: Blackpink - Pink Venom)

El K-Pop es uno de los géneros musicales que ha ganado mayor reconocimiento en los últimos años debido al ritmo pagajozo de las canciones y las coreografias que se crean a partir de estas, debido a la popularidad de los grupos de este estilo musical, se llevará a cabo un bazar en la Ciudad de México (CDMX) con esta temática.

Durante el Bazar de K-Pop los asistentes podràn disfrutar de diversas actividades y amenidades de este género musical, además de una gran variedad de dinámicas.

¿Cuándo y dónde será el Bazar de K-Pop en la CDMX?

El evento tendrá lugar el próximo 11 de agosto de 2024, los asistentes podrán llegar desde las 10:00 horas y el cierre será a las 18:00 horas.

La cita para disfrutar de todo lo relacionado al K-Pop será en la explanada de la alcaldía Iztacalco, la cual se ubica en Río Churubusco, esquina con avenida Té, colonia G. Ramos Millàn.

Se llevará a cabo el 11 de agosto de 2024 REUTERS/Maxim Shemetov

Actividades que habrá durante el Bazar de K-Pop en la CDMX

Algunas de las cosas que se podrán encontrar al asistir a este evento es:

- Expositores del género musical

- Rifas

- Random play dance

- Concurso dance cover

- Gastronomía relacionada con la cultura del K-Pop

- Talleres

- Invitados especiales

El bazar se realizará en la alcaldía Iztacalco Créditos: (X/IztacalcoAl)

Principales exponentes del K-Pop

El K-pop (Korean Pop) ha ganado popularidad mundial gracias a varios grupos y solistas que han creado una base de fanáticos global. A continuación, se mencionan algunos de los principales exponentes del género:

- BTS: también conocidos como Bangtan Boys, este grupo de siete miembros debutó en 2013 y ha alcanzado un éxito masivo global. Canciones como Dynamite y Butter han encabezado las listas internacionales.

BTS es de las agrupaciones más relevantes de K-Pop EPA/KIM HEE-CHUL

- BLACKPINK: este grupo femenino de cuatro integrantes debutó en 2016 y rápidamente se convirtió en uno de los actos más grandes del K-pop. Con éxitos como How You Like That y Kill This Love, han conquistado audiencias en todo el mundo.

- EXO: formado por nueve miembros, EXO debutó en 2012 y es conocido por su increíble sincronización en las coreografías y voces potentes. Growl y Love Shot son algunos de sus temas más famosos.

- TWICE: este grupo femenino de nueve miembros debutó en 2015 bajo JYP Entertainment. Han ganado popularidad con canciones pegadizas como TT y Fancy.

- Red Velvet: debutando en 2014, este grupo femenino de cinco integrantes es conocido por su versatilidad musical y conceptos únicos. Bad Boy y Psycho son algunos de sus éxitos.

- Seventeen: con trece miembros, este grupo autoproducido debutó en 2015 y se ha destacado por sus complejas coreografías y música diversa. Canciones como Don’t Wanna Cry y Left & Right son muy populares.

- NCT: con un concepto de subunidades y una cantidad flexible de miembros, NCT se ha destacado desde su debut en 2016. Subunidades como NCT 127, NCT DREAM y WayV han lanzado numerosos éxitos.

- Stray Kids: este grupo masculino de ocho miembros, formado por JYP Entertainment, debutó en 2018 y ha ganado fama con su estilo único y letras profundas. God’s Menu y Back Door son algunas de sus canciones más reconocidas.