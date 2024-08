Amigo de Silvia Pinal niega que Alejandra Guzmán y Pasquel intentaron autoheredarse a través de la fundación de su mamá

(IG laguzmanmx)

El retrato que Diego Rivera realizó de Silvia Pinal es una obra valorada en millones de pesos. Recientemente, ha trascendido que Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel habrían creado una fundación para quedarse con este valioso cuadro de su madre y ‘autoheredarse.

Ahora, el amigo de Silvia Pinal conocido como Iván Cochegrus y quien acudió a la firma de notario de la asociación, negó que las hijas de la Diva del Cine de Oro Mexicano estén involucradas en movimientos fraudulentos.

“Para empezar los bienes de la señora y su herencia no tienen nada que ver con la fundación y no puedes tú a través de una asociación civil meter bienes que estén en una disputa heredable en un futuro”, puntualizó en entrevista con Ana María Alvarado.

De igual manera, detalló que los motivos por los que las hijas de Pinal crearon la fundación fueron buenas y dijo que en ningún momento el interés de ambas era perjudicar a su madre.

(laguzmanmx/silvia.pinal.h)

“La asociación Rafael Banquells sigue en funciones, pero sus hijas deciden hacer la fundación Silvia Pinal, pero no es para evadir impuestos, no es para el uso personal de Alejandra, de Sylvia, no es por el cuadro”, señaló.

Respecto a la supuesta mala relación entre Pasquel y Guzmán, Iván Cochegrus comentó que desde hace unos meses no hay asperezas entre ellas.

“Ellas lo lograron juntas, no hay ningún problema en la casa. Tienen una excelente relación los tres hermanos”, ahondó.

¿Qué se dijo sobre la fundación de Silvia Pinal?

La revelación se hizo durante el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante , donde el relacionista público Emiliano Morales comentó: “El detrás de esta fundación, ustedes recordarán que a Doña Silvia desde hace muchos años le preguntaban qué iba a pasar con la pintura de Diego que vale alrededor de 50 millones de pesos . En esos momentos, Silvia decía que la iba a dejar a Lola Olmedo (...) como ya no existe eso, ella decía que la dejaría a manos de una fundación para que el pueblo de México. pudiera disfrutar de esa pintura”.

Silvia Pinal y su retrato con el paso de los años. (Tomada de X/@garzaa614)

Según Morales, la creación de la Fundación Silvia Pinal por parte de las hermanas se habría impulsado para repartir la herencia del preciado cuadro, a pesar de no tener buenas relaciones desde hace varios años.

Además -según el reportero-, Luis Enrique Guzmán, otro de los hijos de Silvia Pinal, no fue contemplado en esta repartición, por lo que no obtendría nada de la famosa pintura.

“Ahora se unieron para hacer la Fundación Silvia Pinal y se están autoheredando la pintura, esa va a quedar en su fundación entre otras cosas. Deja que se entere Luis Enrique , son las únicas que aparecen en el acta constitutiva de la fundación. “, comentó Emiliano.

Hasta el momento, la familia Pinal no ha publicado un posicionamiento respecto a estas declaraciones realizadas en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, Morales subrayó que la unión de Alejandra y Sylvia tiene fines claramente económicos, sugiriendo que el objetivo de la fundación es asegurarse de que la herencia del cuadro quede en manos de las hermanas.