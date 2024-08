“Es injusto”; Joanna Vega-Biestro es criticada por polémico tuit sobre peleadora que no superó las pruebas de género en boxeo

Joanna Vega-Biestro generó polémica en es al calificar como "injusto" el combate entre la italiana Angela Carini y la argelina Imane Khelif. (@vegabiestro/ AP Photo/John Locher)

La red social X se convirtió en un ring para la periodista Joanna Vega-Biestro, quien ha sido blanco de duras críticas luego de opinar sobre la contundente victoria de la pugilista argelina Imane Khelif en los octavos de final de la categoría hasta 66 kilos en el nivel femenino del boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su oponente, la italiana Angela Carini, se rindió antes de que se cumpliera un minuto del primer round debido a la fuerza de los golpes de Khelif. “Sentí golpes muy fuertes, recibí golpes, soy una luchadora y mi selección lo sabe, soy alguien que aun ante el dolor nunca se detiene. Si paré lo hice solo por mi familia. ¿Fue un combate irregular? No soy nadie para juzgarlo”, declaro para La Gazzetta dello Sport.

Carini hizo referencia a los señalamientos erróneos que definen a Imane Khelif como la primera mujer trans que compite en unos Juegos Olímpicos. No obstante, la argelina es una mujer cisgénero, es decir, se identifica y expresa de acuerdo con el género asignado al nacer.

La desinformación surge debido a que Imane Khelif no superó las pruebas de género debido a que registró niveles de testosterona más alto que el nivel medio de las mujeres. No obstante, el resultado no implicaba una violación al reglamento de los Juegos Olímpicos.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro?

El tema se posicionó como tema de conversación en X, donde Joanna vega-Biestro se unió a la conversación. La presentadora de Sale el Sol escribió: “Me gustaría leer sus opiniones. En el deporte considero que es injusto permitir estas competencias, genéticamente tiene la fuerza de un hombre. No hay igualdad de oportunidad. Sé que es muy polémico el tema, pero así lo creo”.

Aunque Vega-Biestro no incurrió en el error de referirse a Imane Khelif como una mujer trans, su publicación abrió un debate y la hizo blanco de críticas. “Amiga... No es hombre. Nació mujer”; “Otra burra que no se informa antes de subir un texto....sigue mejor en la casa de los famosos es lo tuyo”; “Querida Joanna la boxeadora es mujer aunque no lo parezca. ¿Te suena Ana Gabriela Guevara? Bueno, pues haz de cuenta”, son algunos comentarios destacados en su tuit.

Debido al impacto de su publicación y el volumen de ataques que acumuló, Joanna Vega-Biestro precisó que en ningún momento se refirió a la boxeadora como un hombre o una mujer trans, aunque defendió su posición de que su participación en los Juegos Olímpicos era injusta. Para reforzar su punto de vista, compartió publicaciones de expertos en el deporte, quienes aluden conceptos médicos y genéticos que supuestamente hacen de Imane Khelif una mujer con la fuerza de un hombre.

A unas horas de su publicación, la controversia avanza y el nombre de Joanna Vega-Biestro ha comenzado a dar indicios de posicionarse como tendencia en X.