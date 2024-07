Mujeres indígenas son obligadas a pedir disculpas por protestar contra el Tren Maya

El Proyecto del T Maya avanza en el tramo 4 Izamal- Cancún, el cual bloquea el paso hacia la escuela de dicha comunidad

Cuatro madres y un padre de familia, pertenecientes a un pueblo originario de Yucatán, fueron obligadas a pedir disculpas públicas por protestar contra la construcción del Tren Maya, cuyo paso bloqueó el camino que los niños de la comunidad usaban asistir a su escuela.

De acuerdo con la prensa local, estas personas, pertenecientes a la comunidad de Citilcum, Izamal, bloquearon las vías del tren a mediados de mayo para solicitar a las autoridades federales reubicar la escuela primaria “Manuel Rodríguez Acosta” y “Benito Juárez”, en sus turnos matutino y vespertino, respectivamente, ya que el paso del ferrocarril bloqueó el paso hacia la misma, dificultando que los menores de edad asistieran a clases.

También protestaban debido a que no se terminó de construir un desnivel debajo del puente del Tren Maya, dificultando aún el paso de los niños y sus familias, y por el polvo que provocaban las construcciones de esta obra, los cuales afectaron negativamente en la salud de los niños de dicha escuela, que se encuentra muy cerca del Tren.

Vista de las vías ferroviarias desde la cabina del Tren Maya que viaja de Cancún a Valladolid, en México, el 6 de marzo de 2024. Cuando esté terminada, la línea de alta velocidad recorrerá la península del Yucatán, en el sur del país. (AP Foto/Rodrigo Abd)

Ante esta situación, el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V, (OMM) empresa de participación gubernamental encargada de la construcción y administración del Tren Maya, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias penales por el presunto delito de obstrucción de las vías de comunicación federales, que a su vez emitió citatorios para los padres de familia.

Los pobladores fueron notificados el pasado 19 de junio, por lo que para no tener represalias llegaron al acuerdo de pedir una disculpa pública al Tren Maya. Finalmente, este martes las agraviadas se presentaron en la oficina del comisario municipal, Manuel Jesús Chan Rabell, donde firmaron un documento en el cual se comprometieron a que “estos actos no se vuelvan a producir en prejuicio de la empresa y sus usuarios”, clausula que se asegura que no se volverán a realizar actos de protesta como los ocurridos en mayo.

Además, ayer se presentó el delegado de la Secretaría de Gobernación en Yucatán, Cristian Orozco, para informar a la población del lugar que la escuela que se construiría para reubicar el plantel, prometida por las autoridades castrenses, ya nos se haría por falta de presupuesto, algo que enojó a todos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quien es la encargada del manejo del OMM no se ha pronunciado al respecto por ninguna vía.