Especialista defiende por qué jueces no pueden ofrecer rendición de cuentas como propone AMLO: “Se vuelve un látigo”

Cerca de concluir los foros para la presentación de la reforma, faltan aspectos que aclarar respecto a cómo se realizará la elección, el costo que esta podría tener para reemplazar a los juzgadores, el perfil de los participantes y sobre si realmente con la elección directa se resuelve aquellos señalamientos que hizo el presidente López Obrador: “corrupción, nepotismo”, transparencia y rendición de cuentas.

Al respecto sobre este último aspecto, Adriana García, consultora y experta en independencia judicial y derechos humanos, compartió un análisis sobre por qué no se puede solicitar la rendición de cuentas después de llegar a su cargo, y como se prevé después de ser electos.

Mencionó que este aspecto generaría una presión sobre los juzgadores debido a que de acuerdo a sus sentencias pueden ser más o menos populares entre la ciudadanía, por ello propone -según a lo que se ha adaptado en otros países- que se diseñen mecanismos para la rendición de cuentas antes de que lleguen al cargo, de este modo se encarguen que “sea honorable”

“Por definición por lo que hacen los jueces nosotros no podemos tener una rendición de cuentas ex post (después del hecho) porque entonces se vuelve un látigo contra el juzgador porque entonces le va a estar dando miedo de decir algo porque la gente lo va a abuchear, entonces se lo que se ha diseñado son mecanismos de rendición de cuentas ex ante (antes del suceso), yo me voy a asegurar de que esta persona es honorable, no haya hecho mal y así es como se ha hecho en la práctica y es como se ha observado en la práctica nacional”, comentó Adriana García.

Diferencia entre legisladores y juzgadores

Asimismo, durante su participación en la ronda de preguntas y respuesta en el Foro que se celebró ayer en la Cámara de Diputados. La especialista en independencia judicial comentó que es necesario hacer una reflexión si con la reforma al Poder Judicial y la votación directa es posible eliminar la corrupción, pues considera que este mecanismo lo que soluciona es que si la ciudadanía no está de acuerdo con lo que hizo algún funcionario “no te vuelvo a elegir”.

A la par planteó la diferencia que hay entre legisladores, gobernadores o presidentes, quienes deben ofrecer propuestas e ideología que se supone ofrecerán beneficios para sus constituyentes, mientras que un juzgador garantiza imparcialidad, de lo contrario podría incurrir en el hecho de vender votos por temor a decidir un asunto.

“¿Qué garantiza la eliminación de la corrupción? Deberíamos hacer el ejercicio de si efectivamente se elimina la corrupción a través de la votación. La votación en los regímenes democráticos se prevé como un mecanismo de rendición de cuentas porque yo no te vuelvo a elegir si no me gusto lo que hiciste, ¿esto sucede con los jueces? No porque por definición el legislador tienen que ser parcial hacia sus constituyentes tiene que ofrecer propuestas, le tiene que ofrecer ideología, un juez no puede ofrecer ideología un juez tiene que garantizar imparcialidad, estamos exponiéndonos a un sistema en el que a la mejor los jueces por vender votos por tener miedo a decidir una cosa y la gente cuando salga: ‘no, no, no lo hiciste muy mal’, y ese es un peligro para todos”, comentó.

Explicó que los juzgadores se verán presionados para tomar decisiones populistas para mantener sus simpatías. Crédito: @camaradediputadosmx / YouTube